環保署今（22）日預告「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」草案，規劃自明年7月1日起，限制所有飲料店不得提供發泡塑膠材質如保麗龍材質杯，並規定管制對象販售現場裝填飲料，消費者自備與未自備環保杯至少應有5元價差，因應國際減塑趨勢，減少一次用飲料杯生產與廢棄處理對環境的衝擊。
編輯中心／綜合報導
2021-12-22 17:17:44
環保署指出，國際上為減少塑膠衍生的環境污染，聯合國西元2019年環境大會170國共同承諾，將採取措施以2030年前大幅減少使用一次性塑膠製品；歐盟規劃於2021年禁用已有適合替代品的一次用塑膠產品；G20環境會議中達成共識，同意履行「藍色海洋願景」協議，在2050年以前，將海洋塑膠垃圾歸零。國內淨灘調查結果則顯示廢棄飲料杯仍為十大常見海灘廢棄物，除耗用大量資源外，部分使用後的空杯遭隨意丟棄影響環境及海洋，已引起社會各界關注。
環保署結合國際趨勢，為引導業者提供循環服務，培養民眾養成自備、重複、少用的生活習慣，因此依廢棄物清理法第21條授權訂定「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」，111年7月1日起飲料店不得提供發泡塑膠材質，如保麗龍之一次用飲料杯。
環保署表示，地方可因地制宜由直轄市、(縣)市政府提報實施日期，限制轄內飲料店不得提供塑膠材質之一次用飲料杯；也要求管制對象應有一定比例門市提供免費的飲料杯借用服務，並逐年增加比例。
而在連鎖飲料店、速食店、便利商店及超級市場部分，環保薯窯球，應進一步提供消費者自備與未自備飲料杯5元價差之優惠，並得不免費提供一次用飲料杯；同時也規定，連鎖便利商店及連鎖速食店自112年1月1日起，至少5%門市免費提供消費者借用循環杯，且一次用飲料杯年度減量率至少須達15％，未達目標時，業者須提報減量精進計畫。（編輯：林莞茜）