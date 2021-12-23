孔劉想帶女人上月球建國　爽看《寧靜海》和NBA球賽

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在22號的《寧靜海》首爾記者會上，身兼青龍影帝與本劇製作人雙重頭銜的鄭雨盛得意自認眼光好，七年前看了導演崔恆墉的同名短篇電影後就決定要當製作人，想挑戰將此部短篇電影變成影集。其中有趣的是，鄭雨盛在記者會一開始就迫不及待想分享「掃把」一事，讓主持人趕緊打住不要太早破哏，原來是因為求好心切的鄭雨盛在拍戲現場，細心發現攝影棚內的月球表面留有太多工作人員的腳印，為了提高工作效率，自認為要有經驗豐富的人來「整理現場」，維持月球表面的真實感，因此不時拿著「掃把」掃起地來，裴斗娜對這位重量級的製作人如此親力親為讚譽有加，直呼第一次看到這麼努力的製作人。拍攝期間鄭雨盛都全程參與，原本還擔心後輩演員們會不會有壓力，但是鄭對所有演員都照顧有加，因此大家都度過了幸福的時光！孔劉也對此表示這是第一次和鄭雨盛合作，笑稱是未知的領域，就像是看到偶像，雖然鄭的身份多重，但因此認識一位很棒的哥哥，還搞笑表示因為鄭和大家都太親近而有壓力，不過也因此累積出好感情。
此外，鄭雨盛還苦笑透露為了找裴斗娜演出可說是飛了大半個地球才請到她的幕後插曲。鄭雨盛當初聽到裴斗娜在結束原本的拍攝工作之後就要出國休息，明知道是不可思議的請求但還是硬著頭皮趕快把劇本塞給她，之後鄭因工作之故前往裴斗娜所在的法國巴黎，結果兩人竟然在餐廳偶遇，鄭雨盛當場把握機會好好介紹劇情內容，之後兩人又各自飛往瑞士和英國，鄭繼續鍥而不捨一直靠社群軟體保持聯繫，最後才終於得到女神的首肯，整個過程讓自己相當難忘。
《寧靜海》拍攝期間長達6個月，在記者會上被問到如果要再次登上月球會想帶什麼時，眾人幾乎都表示不想再去月球了，唯獨孔劉另類思考著是否去了就不能再回地球，最後他竟爆笑表示若回不了地球的話，那應該要和女性一起去月球才對，語畢引發眾人爆笑，孔劉接著解釋如果要定居月球的話，那應該要誕生一個國家，然後建立社區，整個思路宛如是要當第二個「亞當」。而若是還可以回地球的話，孔劉表示只要月球上有電子產品可以讓觀看Netflix和NBA球賽就很滿足了。全球大咖盡在Netflix！年度聖誕夜獻禮《寧靜海》一季八集，Netflix年度聖誕夜獻禮《寧靜海》12/24（五）下午四點一季八集全球190個國家隆重上線。（編輯：楊穎軒）