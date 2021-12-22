馬來西亞暴雨襲8州釀17死　政府挨批救災不力

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水來的又急又快，不少民眾趕忙帶著孩子、寵物、重要隨身物品，在水深及腰的洪水中倉皇逃離，民眾紛紛驚恐表示，「從來沒遇過這麼嚴重的水災」。在水勢不斷升高的情況之下，原先出門上班的民眾回不了家，而在家的民眾難以逃離，受困其中。
馬來西亞首相依斯邁沙比利18召開記者會宣布，將動員6萬名軍警及消防人員，協助進行救援工作，並提撥1億令吉（約新台幣6.6億元），在災後進行重建。
但儘管政府動員數以千計緊急救難人員和軍方人員投入救援，仍有許多人批評政府救災不力。一名雪蘭莪州居民雷姆利（Sazuatu Remly）接受《路透社》採訪時表示，她與家人被困在家中超過2天，才被朋友救了出來，「政府從沒來幫助我們，我們只得到我所照顧孩子的父母幫助」。不少獲救者也都表示，沒有獲得政府的補給品，甚至有人指出，「加入志願隊的民眾比政府還早帶著補給品前來」。
而這場洪災也造成至少17人罹難，並有將近6萬3000人流離失所，在通訊尚未完全恢復之下，死亡、失蹤的人數恐怕還會上升。面對民眾以及議員的批評，依斯邁沙比利坦承聯邦安全機構的協調應變能力不足，未來將會改進，但同時他也表示「責任不僅在聯邦政府，還有州政府，以及處於前線的各縣」。
受到東北季風影響，每年10月至隔年3月是馬來西亞的年度雨季期間，時常會引發東岸如吉蘭丹、彭亨、登嘉樓等州屬發生水災，但今年卻意外發生在位於西馬半島的雪蘭莪州，讓馬來西亞當局措手不及，馬來西亞政府更稱這是「百年一遇」的水災。
《路透社》報導，馬來西亞當局21日再度警告，未來幾天恐怕還會有更多風暴與強降雨。馬來西亞氣象局聲明指出，隨著熱帶低壓朝著馬來西亞北部4州前進，未來恐將迎來更多洪患。
馬來西亞數十年以來最嚴重的水災發生於2014年12月，當時西馬東部州屬一樣遭到水災重創，約20萬人被迫撤離，在當時被形容為「30年來最大的水災」。