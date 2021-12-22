中二選區立委補選　朱立倫：已致電盧秀燕全力輔選

面對即將來臨的台中第二選區立委補選，國民黨主席朱立倫今（22）日在中常會上強調，在1218公投的前一周，以及公投的隔天，他都已經到中二選區跟顏寬恒深談，為他加油打氣；顏寬恒是否能勝選，對台中市未來的市政工作以及沿海地區，包括中火的議題及民眾健康的議題，都有關鍵性的影響。因此他也特別打電話給台中市長盧秀燕，拜託盧全力幫忙顏寬恒的輔選工作，也請組織系統發揮最大的力量拉票、文宣體系要結合顏寬恒的體系，一起來為顏寬恒加油。
記者余祥／台北報導
2021-12-22 17:41:27｜2021-12-22 18:11:42
朱立倫下午主持常會，首先對於1218公投結果，感謝常委及所有基層同志，以及黨籍民代與地方首長的努力，他也對公投結果表達最大的歉意。朱立倫指出，這是台灣第一次把公投跟大選分開，導致投票率低落，投票的結果也顯示，幾乎都是藍綠基本盤出來，但國民黨得票還是低於民進黨，也要深自檢討。
另外，針對民進黨推動大新竹合併，朱立倫質疑，這不但沒有經過地方完整的討論，也沒有經過完整的國土整體規劃，更沒有考量到地方最關心的財政收支劃分問題。
朱立倫表示，國民黨及新竹在地的黨員都贊成新竹將來要發展大科技城，但必須包含新竹市、新竹縣跟苗栗縣，竹竹苗是完整的生活圈，要考量科技城就不能放掉苗栗，否則是對苗栗極大的不公平。其次，考量過去台中、高雄、台南的合併歷程，或新北市、桃園市從升格成准直轄市，再到直轄市的過程，都歷經多年才完成，所以國民黨才提出要在2026年建立竹竹苗科技都，這才是正軌。現在可以成立推動委員會或籌備委員會，研究相關籌備工作。
此外，朱立倫表示，台灣的區域規劃不是頭痛醫頭、腳痛醫腳，包括中彰投、雲嘉南、北北基、東部與外島等，都要有完整的規劃，而不是今天為了個人政治的前途的考慮，或者是一黨之私而急就章的做竹竹合併。