▲ 比預售價降 7 萬！Honda Fit e:HEV 油電版 79.9 萬發表

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新世代動力科技
FIT e:HEV 為百萬內唯一搭配鋰電池雙動力車款，以電能為主，燃油為輔，提供多種智慧化驅動模式，中低速行駛時，以鋰電池搭配引擎發電供應電力，能達到傲視車壇最佳市區油耗 39.57km/L，平均油耗也能高達 26.9km/L，讓車輛在節能時並能驅動高達 25.8kg-m 扭力的電動機，能媲美2.5L油電引擎水準，而電驅雙動能系統保固 5 年 15 萬公里、鋰電池 10 年 20 萬公里。
標配新一代Honda SENSING
第四代 Fit 全車系標配新一代 Honda SENSING 智慧安全主動防護系統、4 輪碟煞、BSI 盲點偵測系統，搭配進化之懸吊及轉向系統，e:HEV 車型更配備兼具執行穩定及轉向靈活的 VGR 可變齒比方向機，帶來扎實且令人安心的穩定車身動態。新世代 Honda SENSING 以最新 100 度超廣角攝影機搭配新世代影像處理晶片，使原有功能外，更多了夜間行人辯識、對向左轉車碰撞預防及自行車對應等嶄新功能，結合完善的主被動安全科技，e:HEV 車型還提供了7具安全輔助氣囊。
【2gameSome – 有車賞】也於第一時間體驗了 Fit e:HEV 表現，未來試駕影片敬請期待！