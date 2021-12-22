習近平肯定林鄭施政　稱新選制下立法會選舉成功

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他又說，港府堅決執行港區國安法，依法止暴制亂、撥亂反正，維護法治權威和尊嚴，推動特區融入國家發展大局，全面深化與中國大陸交流合作，「中央對特區政府的工作充分肯定」。
習近平並宣稱，香港選委會選舉和立法會選舉在新選舉制度下先後舉行，都取得成功，「廣大香港同胞當家作主的民主權利得到體現，愛國者治港的原則得到落實，社會各階層、各界別，廣泛均衡參與的政治格局得到確立」。
他說，實踐證明香港新選制符合「一國兩制」原則和香港實際，為確保「一國兩制」行穩致遠、確保香港長期繁榮穩定，提供了制度支撐，是一套好制度。
習近平接著提到，中共19屆六中全會作出「關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議」，將「一國兩制」作為重要內容寫入其中。
他表示，北京將繼續堅定不移貫徹「一國兩制」方針，「堅信隨著實踐不斷深入和制度體系不斷完善，『一國兩制』的優越性將進一步彰顯，廣大香港同胞一定能弘揚愛國愛港的光榮傳統，與全國各族人民攜手並肩，實現中華民族偉大復興，為此共同奮鬥」。
報導引述林鄭月娥表示，今年是她本屆任期最後一次述職，很高興能親自來到北京匯報過去一年工作，更重要是讓她「親自感謝主席」多年來對香港的關心、關愛以及對她本人的信任。
據報導，中國國務院副總理韓正、中共中央辦公廳主任丁薛祥、中央政法委書記郭聲琨、中央統戰部部長尤權、國務委員兼外長王毅、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍、副主任張曉明、北京駐香港特別行政區聯絡辦公室主任駱惠寧等人也出席這次會面。（編輯：繆宗翰/張淑伶）1101222