李靚蕾5年生3胎聘菲傭顧孩 家庭幫傭申請資格一次看
《四方報》報導，王力宏與李靚蕾婚變新聞引發各界關注，就連兩人聘請的菲籍幫傭也成為離婚談判項目之一，引發話題討論。不少人好奇家庭幫傭和家庭看護工的區別是什麼？聘雇時申請條件有何限制？以下帶你一次了解。
記者李芷涵/綜合報導
2021-12-22 19:02:42
家庭幫傭一般來說工作內容為家務整理、幼兒看顧、老人陪伴，包括在私人家庭從事房舍清理、食物烹調、家庭成員起居照料或其他與家事服務有關工作；家庭看護工的工作內容則以照料病患、失能者為主，申請者通常需到指定醫院完成醫療評估，再提出申請。
家庭幫傭聘雇資格須符合以下條件其一：有3名以上之年齡6歲以下子女，或有4名以上之年齡12歲以下子女，且其中2名為年齡6歲以下。如果家中有小孩也有老人，則可以使用傳統的16點專案，根據小孩和長輩的年齡和人數計點，滿16點即符合聘雇資格，點數計算方式如下表。
需注意的是，列入計算之人與雇主的親屬關係需是：雇主的直系尊血親、繼父母、配偶之父母或繼父母、子女，其中一種關係；且須與雇主戶籍相同，否則不予列計。此外，已申請家庭看護工或已列計為申請家庭幫傭者，其人員或點數也不予列計。
原本政府過去僅開放16點專案申請方式，但為減輕多孩家庭負擔、鼓勵生育，於2020年初進行資格放寬。除了本國人外，外國人來我國投資或工作，達到一定經濟資格也可以申請家庭幫傭。家庭幫傭與家庭看護工同屬社福類移工，目前不受《勞基法》保障，基本薪資17000元起跳，雇主需另外負擔就業安定費。