小S《熙娣想聊》上線倒數 「少了蔡康永節目更順暢」
CATCHPLAY原創，與泰坦星文創共同製作的全新型態OTT綜藝節目《熙娣想聊》將於12月23日正式登場，每週四17:00獨家在CATCHPLAY+影音平台上架新集數。為了讓喜愛綜藝天后小S徐熙娣的觀眾跟上《熙娣想聊》每一集辛辣話題熱潮，CATCHPLAY+影音平台推出「每集限時48小時免費看」活動，加入月付會員則可隨時自由看，不受時間限制、任意沉浸在小S式的大笑時光，小S也在《熙娣想聊》上架前夕對粉絲喊話：「隨時隨地都可以擁抱最赤裸最真實的我，而且還限時免費，讓我看看你們有多愛我。」《熙娣想聊》12月23日起，每週四獨家在CATCHPLAY+影音平台-台灣、印尼與新加坡三地同步上架新集數。
娛樂中心／綜合報導
2021-12-23 01:00:00
日前，綜藝天后小S徐熙娣和粉絲們一同在戲院搶先觀賞《熙娣想聊》首集，映後小S與現場觀眾互動，幽默地說：「少了蔡康永是不是節目很順暢！」逗得全場粉絲笑翻。談起《熙娣想聊》是如何誕生？小S徐熙娣分享：「大S說我根本就忘卻不了掌聲與目光，明明就很享受站在舞台上的滋味，還不承認！於是就立刻說要幫我做一個節目。」寵粉場的粉絲有大老遠從澎湖來台北參加的熙娣鐵粉，特地安排三天兩夜的行程只為一睹巨星魅力，更暖心支持小S喊話：「為了妳，一切的辛苦都值得！」也有穿著超人服的男粉絲狂撩小S：「穿超人服是因為中間有個S符號，代表S永遠在我心中！」
綜藝天后小S徐熙娣的主持魅力不滅，寵愛S粉搶先場掌聲尖叫不間斷，觀眾看完後直呼：「綜藝天后終於回來了，第一集就笑到流淚！」、「超開心可以搶先看《熙娣想聊》，小S還是跟從前一樣幽默又機智」、「《熙娣想聊》真的很好笑，S的粉絲絕對不會失望，第一集是黃子佼和LULU黃路梓茵，有聊到某位話題上的人物，剛剛播出來全場尖叫拍手真的太精彩，禮拜四就上線囉，絕對不要錯過！」（編輯：楊穎軒）