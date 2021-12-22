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李靚蕾握有證據原因曝光！網揪出關鍵要素

▲有網友猜測李靚蕾（左圖右、右圖右）會握有許多證據的原因，是因為李靚蕾使用了王力宏的舊手機。」（圖／翻攝李靚蕾IG）
▲有網友猜測李靚蕾（左圖右、右圖右）會握有許多證據的原因，是因為李靚蕾使用了王力宏的舊手機。」（圖／翻攝李靚蕾IG）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-12-22 20:20:00｜2021-12-22 20:22:00

王力宏、李靚蕾事件還在延燒，李靚蕾17日爆出王力宏混亂私生活後，重創王力宏形象，更扯出BY2的妹妹Yumi，並打臉Yumi「與王力宏沒有聯絡」之說。網友們推測，李靚蕾手上握有的證據，很有可能是王力宏把自己的舊手機給李靚蕾使用，自己在不經意中，把這些重要的資訊雙手奉上。

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大陸一名博主「游魚論」在微博貼出先前有網友發現王力宏使用iPhone13，李靚蕾使用iPhone12，起初以為只是網友單純想酸王力宏，沒想到裡頭卻藏了玄機。他根據網友做出的整理，提到李靚蕾似乎是從2019年開始使用王力宏淘汰下來的手機。

▲「游魚論」貼出網友分析，提到李靚蕾手頭握有證據的原因。（圖／翻攝游魚論微博）
▲「游魚論」貼出網友分析，提到李靚蕾手頭握有證據的原因。（圖／翻攝游魚論微博）
網友的分析中，出現巧合的點，王力宏用XS Max發的最後一條微博是2019年9月21日，而李靚蕾用XS Max發的第一條微博是同年的9月24日，讓人不禁聯想，李靚蕾難道真的使用了王力宏汰換下來的舊機。網友也提到，王力宏用12 Pro Max發的最後一條微博是今年10月1日，他換新手機、用13 Pro Max發的第一條微博是在10月12日，而李靚蕾用12 Pro Max發的第一條微博是18日時，發文嗆聲Yumi的那條微博：「請把警察連繫方式給我，我提供證據。」

種種都讓「游魚論」震驚了，他直言：「不是我說，如果是真的，你（指王力宏）也太心大了吧！手機裡面的信息是很容易被恢復的。」他也認為，王力宏的手機裡有一堆約砲證據，甚至可能還有Yumi的裸照頭像，卻還是敢把舊手機交給太太，讓他驚呼：「這也敢？真的是...活該涼啊...」

▲「游魚論」貼出網友分析，提到李靚蕾手頭握有證據的原因。（圖／翻攝游魚論微博）
▲有網友分析王力宏、李靚蕾使用的手機型號。（圖／翻攝游魚論微博）

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