李靚蕾握有證據原因曝光！網揪出關鍵要素

王力宏、李靚蕾事件還在延燒，李靚蕾17日爆出王力宏混亂私生活後，重創王力宏形象，更扯出BY2的妹妹Yumi，並打臉Yumi「與王力宏沒有聯絡」之說。網友們推測，李靚蕾手上握有的證據，很有可能是王力宏把自己的舊手機給李靚蕾使用，自己在不經意中，把這些重要的資訊雙手奉上。 我是廣告 請繼續往下閱讀 大陸一名博主「游魚論」在微博貼出先前有網友發現王力宏使用iPhone13，李靚蕾使用iPhone12，起初以為只是網友單純想酸王力宏，沒想到裡頭卻藏了玄機。他根據網友做出的整理，提到李靚蕾似乎是從2019年開始使用王力宏淘汰下來的手機。▲「游魚論」貼出網友分析，提到李靚蕾手頭握有證據的原因。（圖／翻攝游魚論微博）網友的分析中，出現巧合的點，王力宏用XS Max發的最後一條微博是2019年9月21日，而李靚蕾用XS Max發的第一條微博是同年的9月24日，讓人不禁聯想，李靚蕾難道真的使用了王力宏汰換下來的舊機。網友也提到，王力宏用12 Pro Max發的最後一條微博是今年10月1日，他換新手機、用13 Pro Max發的第一條微博是在10月12日，而李靚蕾用12 Pro Max發的第一條微博是18日時，發文嗆聲Yumi的那條微博：「請把警察連繫方式給我，我提供證據。」種種都讓「游魚論」震驚了，他直言：「不是我說，如果是真的，你（指王力宏）也太心大了吧！手機裡面的信息是很容易被恢復的。」他也認為，王力宏的手機裡有一堆約砲證據，甚至可能還有Yumi的裸照頭像，卻還是敢把舊手機交給太太，讓他驚呼：「這也敢？真的是...活該涼啊...」▲有網友分析王力宏、李靚蕾使用的手機型號。（圖／翻攝游魚論微博）Yumi遭爆假輕生！團隊怒發聲「譴責造謠博眼球的人」徐若瑄捲王力宏風暴！3度發聲證清白 救11支代言、家庭章子怡17歲證件照曝光 對照42歲模樣「僅一個地方不同」