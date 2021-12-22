2021耶誕有愛　高雄在地電台募30萬元保暖物資

中華社會福利聯合勸募協會與高雄在地電台合作長期深入高雄偏鄉，為偏鄉孩童募集冬季保暖用品以及生活物資，一同關心孩子的成長。中華社會福利聯合勸募協會與高雄在地電台有感今年景氣與氣候都面臨寒冬今(22)日特別前往山區舉辦愛心捐贈儀式，讓山上小朋友提前感受耶誕溫暖，讓小朋友渡過一個充實又開心的午後時光。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-12-22 20:26:24
此次募集活動不受疫情影響，一開跑馬上就有民眾熱烈響應，活動進行短短一天，主要的保暖物資就募集成功，其中包括單價較高的電暖器、冬天的棉被及枕頭、保溫瓶等等，而整個活動總共募集超過30萬元的各類愛心物資，能夠在這麼短的時間內募集完成，充份感受到社會大眾對弱勢孩童的關懷及熱心公益。
捐贈儀式後，電台 DJ 並與山上小朋友共同進行趣味十足的聲音表情及小小主持人的小小廣播營活動，在充滿溫馨的氣氛中，提前迎接耶誕佳節到來。
電台經理秦韻曲說，企業發展取之社會，用之社會，透過這次愛心捐贈活動搭起了一座橋梁，是聽眾朋友與受關懷孩童間的橋樑、更是一座愛與關懷的橋樑，希望透過電台的努力，讓社會上每一個角落都能感受到源源不絕的愛心，讓寒冬處處充滿溫暖與希望。
聯合勸募公關經理洪麗馨表示，聯合勸募一直以來都支持著全台許多在地所必需的服務，藉由這些服務幫助更多弱勢家庭翻轉，其中今年即扶助了 1300 多戶的原住民家庭，也希望透過這股凝聚的力量號召更多人加入行列。
茂林原住民婦幼發展協會強調，偏鄉地區有許多弱勢及單親家庭以及隔代教養的孩子，比例高達七成，這些小朋友更需要社會大眾的關懷，讓孩子在教育與生活方面能獲得更好的照顧。這次募集到生活所需的保暖用品、以及渡過冬天的生活物資，非常感謝高雄在地電台與社會大眾為孩子的成長盡一份心力。