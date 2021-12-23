培養「小江蕙」的名師身分曝光！竟是中部歌唱天后

楊惠絜推出個人首支單曲《原來愛你只是一場夢》，該曲也是《孟婆客棧》的片尾曲，本身是中部天后級歌唱老師的她，很感恩《孟婆客棧》為她踏足歌壇第一砲助益甚大，特別「回娘家」，於21日赴攝影棚，拜會各級長官，她感恩說：「何其有幸可以為尊敬的吳念真、唐美雲大師的作品發聲，一切是那麼美好，真的謝謝《孟婆客棧》，謝謝各位老師，我一定會更努力！」
記者吳雨婕/綜合報導
2021-12-23 12:30:00
封為培育「小江蕙」、「小許富凱」的名師楊惠絜，本身是正統音樂科班出身，從光仁中小學一路唸到文化大學音樂系，雙主修鋼琴和琵琶，可說是學貫中西，獻身教育多年，桃李滿天下，更是無數選秀比賽的專業評審，地位相當崇高，是台灣中部的歌唱天后，楊惠絜謙虛表示，自己仍在學習當中，出唱片則是希望為自己和學生留下值得紀念的完美作品，為歌唱天涯留下美好回憶，但她強調：「我不是玩票喔！希望粉絲朋友多多支持我，我會持續把最好的音樂作品帶給大家！」
由於人生首支單曲《原來愛你只是一場夢》，受戲劇《孟婆客棧》青睞，獲選為片尾曲，讓楊惠絜感恩又珍惜，走新台語歌氣質路線的她，私下機智又幽默，特別在回民視感謝各級長官和製作單位時，熟透天王天后唱腔的她，特別即興模仿劉文正、鳳飛飛、翁立友、陳小雲等前輩的聲線，演唱一整首《原來愛你只是一場夢》，瞬間融化在場所有人員。