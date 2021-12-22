李銘順情繫范文芳20年　婚姻祕訣「保持童真」

李銘順今（22日）以品牌總監身分出席高爾夫球服飾品牌發表會，這次來台灣拍攝新戲 《八尺門的辯護人》、電影版《做工的人》，李銘順預計待7個月，是「沒得回家最久的一次」，和太太范文芳愛情長跑20年，李銘順也分享維持11年遠距離婚姻的祕訣，不過談到王力宏婚變的看法，他態度嚴肅：「我自己當然有一把尺，但我不適合發表意見，在這個時候講沒有意義。」
記者羅凌筠/台北報導
2021-12-22 20:28:44
李銘順打完第三劑輝瑞疫苗，起身來台灣工作，他嘆每天吃飯睡覺、做功課、運動，隔離2個禮拜像是2個月，最不捨的是8歲兒子，「我想任誰心裡都不舒服，兒子知道我要離開很久，他頓了一下說好，感覺到他會想你，只是不講，上次來4個月才回去，第一眼望到他，他的眼睛是發亮的，那種期待看了心好痛。」
不過他和老婆有共識，家裡畢竟要有人出來賺錢，「哪裡有戲去哪裡，由不得我決定。」那怎麼維繫婚姻？李銘順說：「保持心態跟小孩一樣，男生偶爾還是要撒嬌一下。」除了天天視訊，9月29日的結婚紀念日，李銘順盡量排開工作不錯過。
李銘順39歲接觸高爾夫球，當年一個人來台灣的時候沒有朋友，就天天自己一個人去打球，後來經過柯叔元介紹，和動力火車、民雄、洪都拉斯、巫啟賢、曾國城都一起打過球，他也聽說陳國華是圈內有名的高手，希望有機會切磋。
李銘順創立品牌，最重視有型、舒服、百搭3要素，問他創立品牌最難的是什麼，李銘順回：「很費腦力。」老婆范文芳也常常提供意見。農曆年無法回家鄉馬來西亞，李銘順預計和弟弟李銘忠一起在台灣吃團圓飯。