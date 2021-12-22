林俊傑遭曖昧點名　怒發聲明回擊

我是廣告 請繼續往下閱讀
含糊不清與令人遐想的語句，立即引來許多網友討論，針對此事，林俊傑所屬的JFJ PRODUCTIONS發出聲明回應：「若有人掌握林俊傑先生涉及違法犯罪的證據，敬請向有關部門進行檢舉，林俊傑先生與本公司將積極配合有關部門的調查工作，以肅清謠言及無端指控。」
林俊傑聲明全文：
對於媒體紛紛問詢的關於近期在公共平台被傳播的信息，本司不認為這樣的方式和內容適合佔用任何社會資源。在此，一並說明如下：
懇請 所有的媒體、具有傳播力的帳號主，敬請 停止以不實也提不出具體證據的影射，不論具名不具名，各位的鍵盤都是鋒利的刀刃。具有影響力的藝人，確實應該負起社會責任，林俊傑一直努力在這條路上，以音樂、作品，踏踏實實地存在著。相同，在各位以「娛樂新聞」看待這些「資訊」的時候，謹記自身職責對讀者和社會大眾的影響。「有新聞，先寫再說，寫完再來問回應」、「有‘瓜’，先轉再說，等官方回應」是非常不負責任的！
林俊傑先生與本公司，始終堅持維護清朗的網絡世界，對於別有用心的抹黑造謠及其傳謠的侵權行為不予以回應，是不希望因極個別人尋釁滋事的行為而佔用公共資源，並不意味著相關謠言所捏造虛構的內容是真實的，也並不代表著對於惡劣侵權者的縱容！我們一直在密切關注網絡動態，對於侵權行為持續取證，依法通過法律途徑來維護林俊傑先生的合法權益。一直以來低調的處理侵權事件，是因為我們清楚瞭解，生而為人，如果在成長的路上沒有經歷波折，也無法成就更大的生命課題。
若有人掌握林俊傑先生涉及違法犯罪的證據，敬請 向有關部門進行檢舉，林俊傑先生與本公司將積極配合有關部門的調查工作，以肅清謠言及無端指控。