COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

林俊傑遭曖昧點名　怒發聲明回擊

▲林俊傑怒反擊網友的曖昧點名。（圖／JFJ PRODUCTIONS提供）
▲林俊傑怒反擊網友的曖昧點名。（圖／JFJ PRODUCTIONS提供）

記者吳雨婕/台北報導

2021-12-22 20:50:22｜2021-12-22 21:00:31

一名網友在網路上發文表示，自己在這1個月裡，不斷聯繫對方都沒收到回音，喊話林俊傑：「如果你有收到，請你親自聯絡我喔！謝謝。」又以曖昧不清的文字寫道：「最和平的方式就是兩個成年人自己溝通，我們都不要再辛苦身邊的人了。」引起熱議，對此林俊傑所屬的JFJ PRODUCTIONS也發聲明回應了。

我是廣告 請繼續往下閱讀
有網友在微博上發文，特別標記林俊傑，並用字曖昧地表示：「在成年人的世界裡，一直沉默，冷處理，是最不好的做法。是深仇大恨嗎？我想連仇也算不上…有企圖嗎？很早我們就討論過這個問題，簡簡單單。答案在我們心裡。中間發生的失誤，也嚇死我，如果能預知，我一定不飛去。」甚至還提到：「最和平的方式就是兩個成年人自己溝通，我們都不要再辛苦身邊的人了。」

含糊不清與令人遐想的語句，立即引來許多網友討論，針對此事，林俊傑所屬的JFJ PRODUCTIONS發出聲明回應：「若有人掌握林俊傑先生涉及違法犯罪的證據，敬請向有關部門進行檢舉，林俊傑先生與本公司將積極配合有關部門的調查工作，以肅清謠言及無端指控。」

林俊傑聲明全文：

對於媒體紛紛問詢的關於近期在公共平台被傳播的信息，本司不認為這樣的方式和內容適合佔用任何社會資源。在此，一並說明如下：

懇請  所有的媒體、具有傳播力的帳號主，敬請  停止以不實也提不出具體證據的影射，不論具名不具名，各位的鍵盤都是鋒利的刀刃。具有影響力的藝人，確實應該負起社會責任，林俊傑一直努力在這條路上，以音樂、作品，踏踏實實地存在著。相同，在各位以「娛樂新聞」看待這些「資訊」的時候，謹記自身職責對讀者和社會大眾的影響。「有新聞，先寫再說，寫完再來問回應」、「有‘瓜’，先轉再說，等官方回應」是非常不負責任的！

林俊傑先生與本公司，始終堅持維護清朗的網絡世界，對於別有用心的抹黑造謠及其傳謠的侵權行為不予以回應，是不希望因極個別人尋釁滋事的行為而佔用公共資源，並不意味著相關謠言所捏造虛構的內容是真實的，也並不代表著對於惡劣侵權者的縱容！我們一直在密切關注網絡動態，對於侵權行為持續取證，依法通過法律途徑來維護林俊傑先生的合法權益。一直以來低調的處理侵權事件，是因為我們清楚瞭解，生而為人，如果在成長的路上沒有經歷波折，也無法成就更大的生命課題。

若有人掌握林俊傑先生涉及違法犯罪的證據，敬請  向有關部門進行檢舉，林俊傑先生與本公司將積極配合有關部門的調查工作，以肅清謠言及無端指控。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
哪對佳偶變怨偶，你最吃驚？

哪對佳偶變怨偶，你最吃驚？

繼續作答
即時
推薦閱讀