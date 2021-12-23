錢難賺！喜翔背「它」拍整部戲 靈異骨灰罈殺青秒破裂
喜翔在公視《濱西小鎮》飾演深情的孤獨男子，為了完成亡妻的願望，拗到沒人能攔阻他。劇中近9成時間背著妻子骨灰罈，喜翔昨（22日）在媒體茶敘受訪透露：「不拍時，我到哪都好好護著那個罈，即使休息放飯，一定將它安放在椅子上。」玄的是，喊殺青後，那個罈就破了，全場都沒有人講話，喜翔認為「這個戲得到很多無形的幫助」，他說：「剛好連續接演兩部戲，都背著老婆的骨灰罈，我發現背假的和真的一樣重，從一開拍我就覺得導演的媽媽一直跟著我們、保佑著我們。」
記者羅凌筠/台北報導
2021-12-23 07:30:00
故事取材導演吳曉峰的人生故事，吳曉峰坦言，冥冥之中確實有一股力量默默在幫忙，包含拍攝空景時，沙丘上突然飛出數千隻的蝴蝶，讓畫面美不勝收；道具全撤光的拍攝現場，最終卻剛好遺留了劇中象徵媽媽的玉蘭花在樓梯上，讓導演拾起。另外，劇情結尾安排海邊祕境的場景，原本預期拍攝畫面應是晴朗無雲的藍天，現場卻突然起了大霧，拍攝結束後，卻意外發現，反而更適合本片的結尾情緒；在結束拍攝殺青後，他特地前往媽媽墳前道謝。
而為了進入頑固男「阿忠」這個角色，喜翔把劇裡阿忠的「拗」一直帶著，拍攝過程轉場，也執意不搭車，自己步行走到下個現場，收工後也透過步行，讓情緒平靜下來。但喜翔一場與鄭有傑、鄭平君充滿爆發力的對戲，從羞憤到失控，最後抱著骨灰罈跪坐地上涕淚縱橫，令人動容。喜翔說：「我就真的歇斯底里，但因為這戲只能拍一次，很感謝攝影師，他們全副武裝，或跪或坐或趴地在拍。」還笑說自己「這種錢真的很難賺」。
鄭有傑詮釋與父親有著無法解開心結，沉穩內向的兒子，許多橋段都是他跟喜翔即興演出。一場在公車站的對話戲，鄭有傑從平靜演到哽咽、失語，讓劇組都說「非常動人」。《濱西小鎮》由喜翔、鄭有傑、鄭平君、張詩盈共同演出，周日晚間10時於公視首播。