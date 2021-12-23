深夜急道歉！黃安驚爆章子怡離婚　影后氣炸喊汪峰開告

「宏蕾」離婚夜戰不斷，連明星都來吃瓜！向來語出驚人的黃安，昨（22）日引述香港娛樂記者「朱叔」消息來源，爆料金馬影后章子怡與老公汪峰也離婚了，消息一出引發熱議，登上微博熱搜第一，章子怡深夜氣到不行，晚上11點多闢謠澄清離婚不是事實，還標註老公汪峰：「假的，峰哥明早該告誰告誰！」





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▲章子怡（右）和汪峰結婚6年，感情非常甜蜜，對繼女「小蘋果」也視如己出。（圖／翻攝章子怡微博）

▲章子怡（左）和汪峰（右）因退出共同控股的公司，被揣測可能婚變。（圖／翻攝章子怡微博）

▲章子怡深夜發文，怒批黃安造謠。（圖／翻攝章子怡微博）

今年明星檔夫妻命運多舛，從年頭離到年尾，章子怡與汪峰近日因退出共同投資的電影公司，讓粉絲揣測兩人是否婚變，或是與中國大動作查稅有關。不料，藝人黃安22日在微博發文，透露香港資深娛樂記者「朱叔」爆料，章子怡夫婦已經離婚，還以八卦口吻說：「難道，這才是2021年的壓軸大戲？」結果影后等不到天亮，深夜就在微博嚴正駁斥離婚一事，揚言要對黃安提告。





黃安被打臉後立馬認錯，上傳道歉影片表示，「我也是從網上看到的，現在全成了我說的，其實我也是個吃瓜的群眾，沒想到會引來這麼大的風波，在此要對章子怡、汪峰說聲抱歉」，隨即又逞強說不怕章子怡提告，也不懼怕任何壓力，「沒事不惹事，惹事不要怕事」，基於江湖道義，才會選擇第一時間出來表示歉意，他還在影片裡擺起笑臉，祝福汪峰、章子怡婚姻美滿，白頭偕老。





▲黃安被章子怡打臉，立刻發表應片道歉。（圖／翻攝章子怡微博）

大陸網友則吐槽他「安哥，你攤上大事了」、「轉發謠言也是違法，建議你們私了」、「安靜吃瓜就好，不要自己下場」， 也有人認為他第一時間錄影片道歉，算是有擔當了，有錯認錯就好，不過黃安此舉已經引起官方不滿，微博以違反社區公約，已經將其禁言，不得發表言論。



