黑人切割王力宏？南拳媽媽彈頭批：不要讓小咖我出手

圈內人緣極佳的王力宏，這次深陷離婚風暴，優質形象全毀，竟無好友願意出面聲援，連向來跟他關係密切的陳建州（黑人），都選擇噤聲不表態，「南拳媽媽」成員彈頭昨（22）日跳出來痛批，「黑人哥，您不是所有天王最永恆的朋友嗎？」





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▲陳建州經常曝光王力宏私下穿著，指他超級節省。（圖／翻攝陳建州FB）

▲彈頭是第一位對王力宏事件發聲的男星。（圖／翻攝彈頭FB）

王力宏和陳建州認識逾20年，以往如影隨形，甚至被誤會有特殊關係，他9月受邀徐若瑄飯局，惹出防疫破口風波，黑人夫婦也是座上賓，還得請李靚蕾幫忙澄清，才能讓外界信服「沒有不正當關係」。但這次好友承受核彈級爆料，被轟得灰頭土臉，黑人卻沒有發聲，讓許多網友也不解。





彈頭也向《鏡傳媒》透露女兒向他問起這件緋聞，尤其是「什麼是砲友？」讓他難以啟齒，不知道該怎麼解釋；更隱喻自己知道許多內幕，「不要讓小咖我出手，你們玩得很弱。王朝903是誰的女朋友輕生？不要這樣，敗壞社會啊！」





▲彈頭（左）和周杰倫是好兄弟，他透露為好兄弟填詞的版稅收入，養活自己16年。（圖／翻攝彈頭FB）

彈頭的發言曝光後，引來網友兩極評論，有些人稱讚他做得好，終於有男人站出來說話，也有網友認為他緊跟周杰倫發展，跟黑人差不多。他深夜刪文後在IG解釋，「原諒晚輩小人物直言，真的不要再弄別人比較好，因為最後的善良很重要，你們的訊息都晚20年，而且別這樣啦，家家都辛苦，我們彼此要的是幸福！」





而黑人今日稍早在臉書發文回應，指出「一場家務事發展至今，沒有人是贏家」，最後也強調會用自己的方式。陪伴朋友度過人生低谷，希望大家能用同理心看待，還不忘標註彈頭，大器地喊話：「非常歡迎南拳媽媽彈頭宋健彰，帶著女兒一起來看球。」



