被瘋傳再婚中共高官！公安替「新疆第一美」闢謠引議

有「新疆第一美」之稱的中國女星佟麗婭，近日遭爆與大她16歲的中共高官再婚，引發熱議。然而，除了相關關鍵字在微博「被消失」，中國公安機關也在22日晚間宣稱，接受佟麗婭報案，將對「造謠滋事」等違法行為依法查處。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-12-23 07:22:38
綜合中媒報導，佟麗婭多年前因拍攝《北京愛情故事》，與導演陳思誠陷入熱戀，並於2014年結婚，育有1名5歲大的女兒。今年5月，2人無預警宣布離婚，讓粉絲相當錯愕。過沒幾個月，就有消息傳出，佟已與大她16歲的中共中宣部副部長、中央廣電總台台長兼總編輯慎海雄再婚。
再婚本不是壞事，但另有傳言指出，佟麗婭因孕而從小三上位，甚至是為了獲取許多資源，才成為高官情婦，相關消息和討論在微博等平台上被封鎖，反而更引人注目。
對此，中國公安官方微博「平安北京海淀」則於22日晚間發文，聲稱針對近期網絡謠言，公安機關已經受理佟麗婭的報案，案件正在調查中，並強調：「網絡不是法外之地，造謠滋事等違法行為將依法查處。」
不少中國民眾於該則貼文下方留言，有人說：「你別一會被『誤刪』了」，還有人質疑：「她是不是公眾人物？公眾人物連提都不讓提？別的公眾人物被造謠有這種待遇嗎」、「終於明白那年春晚怎麼有她了」、「好多熱評都沒了，我正刷著就顯示刪除了，太牛了」、「這直接不讓說話呀，太絕了，簡直捂我嘴」。