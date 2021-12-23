蒲亭嗆烏俄不排除爆衝突 外長：明年初與美國安保會談
烏克蘭緊張局勢持續，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）21日表示，不排除以軍事措施回應「不友善行為」，也是他近日首度就烏克蘭議題正面提出警告，被認為在暗示烏俄邊境確有可能爆發衝突。與此同時，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）也聲稱，將與美國在明年初舉行首輪安全保障談判。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-12-23 09:14:31
綜合外媒報導，蒲亭在國防部會議指出，北約的東擴是一種誤判，自上世紀90年代以來，俄國被迫回應美國及北約的相關活動，若西方繼續採取明顯的侵略政策，俄方也會採取對等的軍事技術措施，以強硬來回應不友好行為。
蒲亭並斥責烏克蘭，仗著有美國撐腰，鼓動極端分子搗亂，強調俄國完全有權利捍衞國家安全及主權，呼籲西方國家就俄國的安全問題作出保證，但也質疑美國是否會遵守協議。
俄羅斯外交部長拉夫羅夫則於22日證實，美俄預計明年初舉行首輪安全保障談判，儘管俄方不希望發生衝突，但也準備好採取措施，自我防衞。
俄羅斯近日大量陳兵烏俄邊境，並要求美國和北約提供法律保障，約束北約東擴，也不可在俄國鄰邦部署進攻性武器，並向美方提交了美俄安全保障條約、俄國與北約成員國安全保障措施協議等草案，要求北約承諾不會讓烏克蘭加入，亦不會在前蘇聯國家的領土建立軍事基地。