面試狂被洗臉！她卻收「報到通知」 知情人抖內幕：屎缺
面試一直以來都是求職非常重要的一個環節，除了要克服內心的緊張感，還得應付面試官所問的問題，實屬不易；對此，就有一名女網友表示，日前到某家公司面試，但面試官感覺有些瞧不起她，甚至叫她考個證照再來，豈料後來又「錄取她」，讓她不知到底怎麼回事。
編輯中心/綜合報導
2021-12-23 09:49:14
該名女網友在社群平台《Dcard》發文，表示她當時為了到那家公司面試，騎了40分鐘的車，但一抵達卻看到面試官蓬頭垢面，一臉剛睡醒的樣子；之後便翻開她的履歷說「妳沒相關經驗，之前工作也都是好取代的，我覺得不太適合，某某科系的同學比較適合，妳先去考個證照再來」。
不僅如此，面試官又開最低薪資，叫原PO每個職務都學做一些，並直接酸她「幹嘛帶履歷？不用印啦，沒人會要履歷」；不過詭異的是，原PO被對方這樣洗臉，卻收到「報到通知」，讓她超傻眼「所以在測我抗壓嗎，第一次遇到這麼不尊重人的欸」。
貼文一出，掀起熱議，「有些公司根本沒先看履歷合不合適，先把人叫來面試才看履歷，發現不合適就直接打發掉，之前主管就說你看長得還不錯就叫來面試，經驗那些沒關係」、「我之前也是，騎了1小時，面試的人從頭到尾沒正眼看過人，還一直抖腳，態度也隨便，整個超不爽，講話愛講不講，到底叫我來面試幹嘛的」。
也有知情網友透露，「這種單純就是要壓薪水的公司啦，如果你沒有很缺錢，我建議不要去，但如果需要這份薪水，就是進去騎驢找馬」、「這很明顯就是地雷工作吧？就算講一堆最後還是被錄取了，妳敢做嗎？感覺他們找到更好的人才，就會被換掉」、「有一種是狂嫌棄妳的學經歷，藉此壓低錄取薪水，這種基本上都爛公司不用去，高機率屎缺」。（編輯：郭佩蓉）