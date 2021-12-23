春節返鄉列車加開309班　29日起開放訂票

台鐵今（23）日公布，為111年春節連假疏運旅客需要，自2022年1月27日至2月7日止共12天，全線加開各級列車總計309列次、加掛車廂669輛次，包含1月29日至2月6日加開樹林－花蓮復興號36班，並提供北宜100元、北花200元優惠票價；1月28至30日及2月4日至6日加開8班東部幹線實名制自強號列車，另於連假離峰時段加開樹林－台東紅眼列車2班，並提供七折優惠。
記者黃仁杰／台北報導
2021-12-23 10:43:50
春節疏運加開班次訂票，將在12月29日0時起開放東部幹線一般對號列車，含宜蘭線、南迴線及跨線列車訂票，12月30日0時起開放西部幹線一般對號列車訂票，皆可預訂至111年2月7日之乘車票。
另加開之8班東部幹線實名制自強號列車，於12月31日0時起至乘車前3日止優先開放國民身分證字號U或V開頭、110年12月1日前設籍花蓮縣、台東縣之現住人口及上開兩者之配偶及直系血親一親等之民眾得以實名制方式預訂乘車票，未訂完之座位自乘車前2日0時起開放一般旅客訂票。
為加強疏運旅客，於111年1月27日至2月7日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。另花蓮及台東縣政府申請返鄉及返工專車共計開行14班，花蓮部分由花蓮縣政府另行宣佈票務相關事宜，台東部分由台鐵代售，開放訂票期程將配合台東縣政府，另行公告。