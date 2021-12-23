北京打壓台企　彭博：加速台商脫鉤中國市場

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彭博報導引述中經院經濟學家楊書菲的說法，「看到遠東集團的遭遇，台企開始擔心被中國政府找碴的風險升高」，他認為企業們不會立即退出中國市場，但會在做出商業決策時考慮愈來愈多非經濟因素，並隨時保持低調，「台商已逐漸明白避險的重要性，並將遷移至東南亞和印度等地區」。
彭博社指出，由於中國本身經商環境改變，加上美中持續的貿易衝突和科技戰，以及台海關係緊張、政府鼓勵企業回台或至少在中國以外的國家投資，皆使台商對於投資中國日趨謹慎，逐漸脫鉤的趨勢則漸漸擴長；報導亦引述台灣經濟部長王美花說法，指出遠東遭罰觸發台商返鄉回流潮，「確實廠商最近也提到比較多案子會進來」。
事實上，在政府補貼和支持的吸引下，部分台商也已經鮭魚返鄉，將資金回流至台灣，過去3年台企承諾在台投資額已超過540億美元，另一部分資金則流向海外，例如台積電等企業今年對美、日等其他國家投資金額達到123億美元，是連續第6年超過對中國投資的金額。
不過報導也提到，投資金流轉變並不代表所有貿易會即刻脫鉤，中國仍是台灣貨物第一大出口地，但成長速度已不如出口到美國、歐洲或其他地方。任何改變都需要時間發生，但可從出口訂單看出端倪，包含台灣對美國出口訂單的增加、來自東南亞的訂單也有所增長，更有愈來愈多台商直接把工廠遷往東南亞。
至於遠東集團被北京當局重罰帶來的影響，財信傳媒董事長謝金河也表示，這會更加速台商回台投資，他認為這三年來台商回流效應不斷展現，除了工業區土地炙手可熱、價格翻漲，導致企業紛紛找地，其次則是台商回台壯大國內製造業，台灣出口成長力道強勁，「這是一個大趨勢，台灣也因為台商回流投資而壯大！」。