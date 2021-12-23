城裡的小月光「綁線人蔘雞」　頂級稀有限量推出

為了丈母娘中風而展開的尋蔘之路，意外創造出了改變人心的喜樂之湯！在高雄經營土雞料理餐廳13年的城裡的月光二代店以「單身雞湯」為主打，近日與有台灣土雞王之稱的凱馨實業及長白山鑲黃旗那拉氏宗室蔘園，三強聯手推出「綁線人蔘雞」，使用市面罕見且數量稀少的頂級食材，一鍋10人份雞湯，僅限量26鍋。
記者陳美嘉／高雄報導
2021-12-23 11:11:31
城裡的小月光創辦人施佳政耗時兩年研發的「綁線人蔘雞」背後藏著一段孝親的故事。三年前丈母娘突然中風住院，因緣際會下認識了博漢蔘業董事長，施佳政開始研究人蔘，也學習人蔘雞湯熬煮方法，並用人參雞來調理丈母娘的身體，現在丈母娘只要看到女兒女婿送雞湯，就會像小孩子一樣笑到合不攏嘴，因病消極的個性也因為元氣的恢復變得更積極復健，施佳政因此把這意外的副作用歸功給這一鍋綁線人蔘雞湯，並稱它為喜樂之湯。
「綁線人蔘雞」採用的人蔘為那拉氏宗室蔘園特規大人蔘，由台灣博漢蔘業獨家代理進口，為香港米其林餐廳指定使用規格，採有機栽培，人參皂苷含量豐富 ，重達150克以上，含鬚將近手肘一樣大，是台灣市面上罕見頂級人蔘；雞肉則嚴選「桂丁土雞S級」，桂丁土雞是有血統的純正土雞、食用獨家活菌飼料配方，雞隻無腥味、皮薄、肉質清甜結實有彈性，為2016年總統府國宴御用雞，而SUPER等級為南投縣信義鄉限定，採友善生態養殖，一年限產2批。頂級人蔘與土雞熬煮的雞湯，香氣十足滋味甜美，雞湯喝完之後剩下來的人蔘還可以打成泥熬煮人蔘海鮮粥。
施佳政表示，4年前品牌轉型發展個人熬煮雞湯，成立新品牌「城裡的小月光單身雞湯」致力推廣「按古法全熬煮」個人雞湯，推出剝皮辣椒雞湯、何首烏燉雞湯、鳳梨苦瓜雞湯、藥膳人蔘雞湯、招牌燒酒雞湯等，標榜不使用雞骨高湯做基底，每一種雞湯都是從清水開始熬煮，因此雞湯都具獨立湯底、完整呈現不同食材各自風味。這次新推出的「綁線人蔘雞」，因食材稀有，限量26組，一鍋(10人份)售價25,000元(含手工土陶鍋) ，12月31號以前早鳥預購價18,800元。同時推出單人份頂級雞湯，純酒不加一滴水的「綁線人蔘燒酒雞」1500元。