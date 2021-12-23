國際情勢瞬息萬變　民進黨辦兩岸情勢兵推營

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吳峻鋕表示，營隊的課程安排包括三大部分，國安專業課程邀請兼具理論與實務經驗的政府官員及專家學者進行授課，並由曾任國安幕僚的黨職幹部擔任導師與學員交流國安工作經驗。
兵棋推演部分，有兩種內容，包括模擬政府每年舉辦的「政軍兵推」，由台灣智庫諮詢委員董立文規劃指導，本次的特色是操演時間加長、難度加深的強化版兵推，另外還有電腦兵推課程，由淡江大學整合戰略中心執行長蘇紫雲規劃。
第三部分的「全民國防實作課程」是這次新增加的，也是新的嘗試，希望讓學員除了兩岸及國際關係、國安策略等戰略層次的討論外，也能藉個人實作課程來落實全民國防理念、強化全民國防意識。
民進黨副秘書長林飛帆指出，這幾年來可以看到兩岸情勢、地緣政治、全球經濟情勢上有非常劇烈的轉變，1218的公投結果出來，代表多數民眾希望台灣在國際社會上能夠再往前跨一步，維持過去台美合作、對外關係、經貿關係的深化，讓台灣能持續在國際社會扮演值得信賴且負責任的國家。
林飛帆說，公投結束過後，民進黨在政黨外交與青年人才培養的工作並沒有結束。相反的，公投後兩天即舉辦針對駐台使節團的公投分析座談會；接下來，也將舉辦一年一度的「兩岸情勢兵推營」，希望讓有志參與國際、兩岸事務的青年朋友能有機會接觸實務工作訓練的過程。
林飛帆強調，兩岸與國際事務幕僚的培養不易，因此，「兩岸情勢兵推營」除了提供國安級專業師資，也開辦高密度、高強度課程，專注於訓練兩岸、國際、國防、內政等領域的人才，更邀請了民進黨具相關工作經驗之黨公職同仁擔任各組導師，希望能透過實務經驗傳承，讓學員更加清楚國家決策過程。