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月薪8萬買新北兩房可能嗎？專家教「1公式」幫算購屋上限

▲根據網路聲量調查，民眾拒生小孩最大主因是「買不起房，沒辦法給孩子一個家」。（圖／取自創意王圖庫）
▲根據網路聲量調查，民眾拒生小孩最大主因是「買不起房，沒辦法給孩子一個家」。（圖／取自創意王圖庫）

記者黃韻文/綜合報導

2021-12-23 12:29:50

房價難走回頭路！在疫情之下，今年房市反而迎來報復性買盤，中華民國不動產仲介公會全聯會表示，在通膨效應、全球股市大漲及低利三大因素推升下，預料2022年不動產市場買氣將持續上漲。面對房價漲瘋了，小資民眾想買房怎麼辦，理財作家十方（李雅雯）分享2個買房小秘訣：「年收×10=房價」、「每月存20%」，希望民眾不要過度悲觀與焦慮，對於背負金錢壓力的人來說，才會更有勇氣堅持下去。

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▲不少夫妻面臨「房子孩子二選一」的困境，生了孩子就買不起房子，買了房子就養不起孩子。（圖／取自 Pixabay）
▲不少夫妻面臨「房子孩子二選一」的困境，生了孩子就買不起房子，買了房子就養不起孩子。（圖／取自 Pixabay）
理財作家十方（李雅雯）在粉專討論「8萬元月薪，買新北兩房，有可能嗎？」引發熱議，文中分享2個買房小秘訣，其一便是「年收入×10」，十方提到，買房的房價要控制在年收入10倍，若夫妻兩人月薪加起來共10萬，年薪合計120萬，那能負擔的房價大約落在120萬×10=1200萬。

第二個秘訣則是「每月存20%」，只要房子買在1200萬元以內，且不亂花錢，每個月存下20%現金，十方說，「如果能咬咬牙，堅持每個月、每一年存20%現金，再把20%現金買入好股票，同時不間斷地繳交勞保年金，那麼一對30歲的年輕夫妻，若以退休金起支年齡58 歲來算，可以手握672萬現金退休。」

有672萬現金就夠了嗎？十方補充，假設以投保薪資 4萬5800元、投保年資30年來試算，一人是2萬1422元，等於國家每個月共發給夫妻兩人4萬勞保年金，而投入在好股票的672萬現金，長期來看，一個月能長出5.6萬的「股利+增值」，因此4萬加上5.6萬是9.6萬，足以應付退休生活。

不過有民眾並不看好十年後的勞保年金，而國外確實也發生過勞保破產，退休金延後領、少領的問題，十方認為不要過度悲觀與焦慮，才有勇氣及毅力堅持下去，保守派民眾則認為，過度樂觀的評估相對有問題。

▲著有多本暢銷書的理財作家十方（李雅雯），認為民眾應樂觀面對未來，才有勇氣堅持下去，不過保守派則持不同看法。（圖／取自《十方富裕人生》粉專）
▲著有多本暢銷書的理財作家十方（李雅雯），認為民眾應樂觀面對未來，才有勇氣堅持下去，不過保守派則持不同看法。（圖／取自《十方富裕人生》粉專）

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