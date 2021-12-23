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百富威士忌學院客座之夜正式開跑　冠亞軍調酒師全台巡迴

▲「百富威士忌學院冠軍客座之夜」特別請來百富威士忌學院冠、亞軍調酒師一同共襄盛舉。（圖／記者吳宗軒攝）
▲「百富威士忌學院冠軍客座之夜」特別請來百富威士忌學院冠、亞軍調酒師一同共襄盛舉。（圖／記者吳宗軒攝）

生活中心/綜合報導

2021-12-23 15:00:00｜2021-12-23 15:14:57

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 
平時工作壓力大，許多人會選擇到酒吧喝一杯好好放鬆，每一杯精心調製的調酒都蘊藏著調酒師不凡的技藝與故事。近期百富威士忌學院推出了「百富一心一藝 威士忌學院冠軍客座之夜」，邀請6位百富威士忌學院評選出的冠、亞軍調酒師至北、中、南多家知名酒吧巡迴客座活動，調酒師將以百富12年雙桶為調酒基底，設計各自的百富特製限定酒單，讓喜愛小酌的民眾可以跟著「百富威士忌學院冠軍客座之夜」活動品飲百富12年的多元面貌。

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百富威士忌學院是百富每年主辦的活動，宗旨是透過精心安排的四大課程及專業考試，讓調酒師們更加了解威士忌的專業知識及百富的品牌精神。「百富威士忌學院冠軍客座之夜」特別邀請前三屆百富威士忌學院的冠、亞軍調酒師一同共襄盛舉，第一場活動從台北的The Public House開跑，活動當天高朋滿座，只見一杯杯桌上的純飲組合、專屬百富酒單、桶陳調酒，全都靠著調酒師「小下」及「Elvis」以「百富12年雙桶」為基底，搭配其調酒理念，呈現出威士忌的多元風味面貌，活動現場不僅湧入大批民眾，就連喜歡品嚐威士忌的YouTuber林鮭魚也來到現場朝聖。

▲不管是純飲、專屬百富酒單，都在調酒師「小下」、「Elvis」的匠心創意呈現各自風采。(圖／記者吳宗軒攝)
▲不管是純飲、專屬百富酒單，都在調酒師「小下」、「Elvis」的匠心創意呈現各自風采。（圖／記者吳宗軒攝）
▲喜歡品嚐威士忌的YouTuber林鮭魚，也來到「百富威士忌學院冠軍客座之夜」體驗百富全心匠職精神。（圖／記者吳宗軒攝）
▲喜歡品嚐威士忌的YouTuber林鮭魚，也來到「百富威士忌學院冠軍客座之夜」體驗百富全心匠職精神。（圖／記者吳宗軒攝）
第二屆百富威士忌學院的冠軍「小下」當日的調酒為海漂、森山、匠者，三種調酒雖然調性都不同，但一喝就可以立即感受到百富12年雙桶不同於其他烈酒的底蘊，那帶有蜂蜜和香草味的交互鋪陳，獨樹一格的香氣，同時兼具了波本桶和雪莉桶的風味，讓氣味的豐富度再上一層。莫怪乎調酒師們能放心大展身手，讓威士忌變化更多端。

▲第二屆百富威士忌學院冠軍「小下」當日的調酒為海漂、森山、匠者，讓威士忌完美融入調酒元素，又不失基調底蘊。（圖／記者吳宗軒攝）
▲第二屆百富威士忌學院冠軍「小下」當日的調酒為海漂、森山、匠者，讓威士忌完美融入調酒元素，又不失基調底蘊。（圖／記者吳宗軒攝）
但是，要用威士忌抓住所有人的味蕾與品飲慣性，調酒師不只動作、技法得爐火純青，更得對產區、原料瞭若指掌。「百富威士忌學院」觀察，現今消費者大多在酒吧品飲識酒，調酒師是消費者認識威士忌的重要角色，因此希望透過課程規劃，加深調酒師的知識與技能，再透過調酒師將威士忌的知識與品味傳達給消費者。「百富威士忌學院」的創立初衷便應運而生。

▲百富威士忌學院課程除了靜態課程，還親自探訪各大酒廠，感受製酒工藝之美。（圖／品牌提供）
▲百富威士忌學院課程除了靜態課程，還親自探訪各大酒廠，感受製酒工藝之美。（圖／品牌提供）
品牌強調，百富威士忌學院的課程規劃上除了安排靜態課程，更會視課程需要，實際帶調酒師們走訪酒廠，像是到南投酒廠探索工藝源頭或到藏酒量豐富的「古華酒藏」體驗來自不同產區的威士忌風味；除此之外，也會搭配手作課程，讓調酒師學習搭出自己的威士忌佐餐或手作釀酒器具，經歷過全方位的專業培訓及考試後，每一屆選出的冠、亞軍調酒師還有機會前進百富位在蘇格蘭的酒廠。

▲「Elvis」將百富12年雙桶變化成「煙燻堅果」、「蔬菜清湯」，兩款皆顛覆一般人對於調酒的酸、甜印象。（圖／記者吳宗軒攝）
▲「Elvis」將百富12年雙桶變化成「煙燻堅果」、「蔬菜清湯」，兩款皆顛覆一般人對於調酒的酸、甜印象。（圖／記者吳宗軒攝）
「百富威士忌學院」第二屆亞軍「Elvis」除了推出純飲酒單，更將百富12年雙桶變化成「煙燻堅果」、「蔬菜清湯」，兩款皆顛覆一般人對於調酒的酸、甜印象，喝起來有如來到陌生國度，卻又馬上喚醒似曾相似的孰悉感，層次堆疊相扣，讓人想再三回味。

▲「百富威士忌學院冠軍客座之夜」從即日起到明(2022)年1月，將不定時在全台北、中、南知名酒吧巡迴客座活動。（圖／記者吳宗軒攝）
▲「百富威士忌學院冠軍客座之夜」從即日起到明(2022)年1月，將不定時在全台北、中、南知名酒吧巡迴客座活動。（圖／記者吳宗軒攝）
「百富威士忌學院冠軍客座之夜」活動從即日起到2022年1月，陸續邀請「百富威士忌學院」三屆的6位冠亞軍調酒師至全台北、中、南知名酒吧巡迴客座活動，將自己的習酒歷程，以及獨一無二的品飲搭配，讓威士忌不僅是007、紳士的標籤，更是你我都能獨享、分享的尊榮品味。「百富威士忌學院冠軍客座之夜」活動消息可上百富官方臉書粉絲專頁，掌握最新動態，以免擦身而過。



百富臉書粉絲專頁：https://www.facebook.com/The-Balvenie-196706557443

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