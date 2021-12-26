跨越喪夫之痛　日本「最瀟灑」王妃在皇室中活出自我

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儘管出生望族，久子的性格相當隨和，成績也非常優異，自聖心女子學院中等科（中學）畢業之後，隨著在三井物產任職的父親調職，一同前往英國，並進入劍橋大學格頓學院修習人類學與考古學。畢業之後一度返回日本，進入翻譯社工作，但之後為了學習法律而再次赴英，直到1982年才返國。
在翻譯社工作之後，久子因緣際會之下，在第31回國際亞洲‧北非人文科學會議當中，擔任了三笠宮崇仁親王的翻譯以及助理。久子能幹的工作能力，讓崇仁親王相當滿意，在一次加拿大使館歡迎會中，將久子介紹給兒子憲仁親王。
沒想到兩人一見傾心，相識一個月之後，憲仁親王便以英文「Will you marry me?」向久子求婚，而久子也以「Yes.」回覆。兩人於1984年12月6日舉行結婚典禮，在結婚同日，也創設了高圓宮家。兩人從相識到結婚不到半年的時間，閃婚速度在日本皇室中可說是絕無僅有。
兩人結婚後，生下了三名女兒，也就是承子女王，以及已經出嫁的典子女王、絢子女王。雖然沒有生下男丁，但因為憲仁親王在皇位繼承順位上排在末位，因此繼承壓力也減少不少。久子王妃在婚後不時陪著擔任日本足球協會名譽總裁的憲仁親王一同出席足球活動，也會一起出國訪問。2002年，日韓兩國合辦的世界杯足球賽開賽，夫妻兩人也共赴韓國進行訪問，並出席開幕式。這也是日本皇室成員以日本足協協會總裁名義在二戰後首次與韓國進行的官方訪問。
但就在2002年，憲仁親王在加拿大大使館打壁球時，突然心室顫動，緊急送往醫院之後，經過數次搶救仍無果。憲仁親王薨逝之後，久子王妃忍住悲痛，成為高圓宮的家主，並替丈夫接下日加協會、日本足球協會、全日本軟式野球連盟、日本水難救濟會的總裁以及名譽總裁，並且積極出訪、接待外賓，工作仍是有聲有色。而憲仁親王是因心室顫動而逝，日本也開始推廣與普及AED（自動體外心臟去顫器）的使用，久子王妃也在這個契機下，就任一般財團法人日本AED財團名譽總裁一職。
久子王妃得體的姿態再加上過人的學識、大氣幽默的談吐以及爽朗的笑容，也讓她在外交上相當活躍，因在國際體壇頗具聲望又與歐洲各國王室交好，久子王妃還在2013年參加了日本申奧團，用流利的英語和法語發表了演講，獲得無數好評，成為東京申奧一大功臣
憲仁親王薨逝時，長女承子女王才16歲，最小的絢子女王也才12歲，等於是久子一人將三名女兒拉拔長大，雖然目前長女承子女王尚未結婚，但久子王妃也為典子女王、絢子女王找到了好夫家。典子女王嫁給了出雲大社權宮司千家國麿，並改名為千家典子。而絢子女王則與日本郵船職員守谷慧結婚，成為守谷絢子，並於2019年生下了一名孩子。
久子王妃在忙碌於公務之餘，仍培養出許多興趣愛好，不但曾出版兩本英文童話繪本，還會畫油畫，在憲仁親王生前兩人也癡迷於根付藝術（日本和服的上搭配的掛墜），久子王妃甚至還發表了相關的論文，還憑藉這篇論文拿到了大阪藝術大學的博士學位。久子王妃在攝影方面也頗有涉略，攝影主題常以花鳥為主，先前還曾舉辦過自己的攝影展。
與其他嫁入皇室的女性不同，久子王妃經常活躍於公眾視野中，每次出現都帶著滿面的笑容，看上去自信大方爽朗。每次出席活動的穿著也打破皇室傳統，穿衣風格大膽，且明亮鮮豔。即使經歷了喪夫之痛，久子王妃仍然微笑面對世界，在皇室之中活出精彩自我。