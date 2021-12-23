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黑人回擊彈頭！聲明文末兩行「藏陷阱」　網全驚：很會喔

▲彈頭（右）出面開嗆陳建州（左）每個都是「兄弟」，出事後卻逃得像猴子一樣。（圖／翻攝自黑人、彈頭臉書）
▲彈頭（右）出面開嗆陳建州（左）每個都是「兄弟」，出事後卻逃得像猴子一樣。（圖／翻攝自黑人、彈頭臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-12-23 12:57:05

王力宏離婚風波延燒至今，今（23）日南拳媽媽彈頭出面開嗆陳建州（黑人）每個都是「兄弟」，出事後卻逃得像猴子一樣，對此陳建州也出面回應，不過聲明中卻讓網友揪出「亮點」，紛紛笑喊：「業配來得太快就像龍捲風！」 

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彈頭稍早在臉書上發文，開嗆陳建州「您不是所有天王最永恆的朋友嗎？」還說自家小孩問及王力宏離婚風波，他都不知道該怎麼回應，「講一下？要我出手嗎？不要讓小咖我出手，你們玩的很弱」，更特別提到女兒也是陳建州領導球隊的球迷，雖然他很欣賞陳建州對籃球的付出，不過現在對此次風波的態度，卻讓他感到十分不恥。 

▲彈頭（左）懶理黑人（右）再次發文開罵。（圖／黑人IG、彈頭臉書）
▲彈頭（左）出面開嗆陳建州（右）每個都是「兄弟」，出事後卻逃得像猴子一樣。（圖／翻攝自黑人IG、彈頭臉書）
貼文曝光後，立即引起熱議，對此陳建州也在臉書發文回應，「一場家務事發展至今，沒有人是贏家，大家都遍體鱗傷…」，也提及當事人已經不想再讓事件擴大，「這時候將當事人以外之人，再無端地捲進來，不僅會殃及無辜，也會讓當事人想要取得的平靜無法實現」，身為好友也會用陪伴的方式，繼續陪他們繼續勇敢面對各自的人生。 

同時，陳建州也對彈頭的發言感到一頭霧水，「其實有許多是與我毫無關聯的事件，他這樣的敘述方式，讓媒體跟大眾，已經將我和那些不相關的事件，有所牽連跟不當聯想，希望他能特別對外說明清楚，避免造成更多不必要的誤會」，最後也歡迎彈頭本週帶著女兒一同來觀賞球賽。 

陳建州的聲明一出，不少人笑回，「最後還要工商一下」、「無情工商也太好笑」、「業配一波」、「黑人這波工商XD」、「業配來得太快就像龍捲風」、「笑歪，最後不忘業配」、「順便工商服務一下，很稱職」。不過也有網友幫忙緩頰，「覺得回的得體啊，再好的朋友本來也就無權對各自家務事評論，支持與陪伴也不需要公開發言」、「這聲明很正常啊，光就這件事來看不覺得黑人有什麼問題」、「我覺得黑人處理的很好呀！王李家務事要他出來說什麼？就算要安慰要責備也不用告知大眾吧」。（編輯：賴禹妡） 

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