黑人回擊彈頭！聲明文末兩行「藏陷阱」　網全驚：很會喔

我是廣告 請繼續往下閱讀
貼文曝光後，立即引起熱議，對此陳建州也在臉書發文回應，「一場家務事發展至今，沒有人是贏家，大家都遍體鱗傷…」，也提及當事人已經不想再讓事件擴大，「這時候將當事人以外之人，再無端地捲進來，不僅會殃及無辜，也會讓當事人想要取得的平靜無法實現」，身為好友也會用陪伴的方式，繼續陪他們繼續勇敢面對各自的人生。
同時，陳建州也對彈頭的發言感到一頭霧水，「其實有許多是與我毫無關聯的事件，他這樣的敘述方式，讓媒體跟大眾，已經將我和那些不相關的事件，有所牽連跟不當聯想，希望他能特別對外說明清楚，避免造成更多不必要的誤會」，最後也歡迎彈頭本週帶著女兒一同來觀賞球賽。
陳建州的聲明一出，不少人笑回，「最後還要工商一下」、「無情工商也太好笑」、「業配一波」、「黑人這波工商XD」、「業配來得太快就像龍捲風」、「笑歪，最後不忘業配」、「順便工商服務一下，很稱職」。不過也有網友幫忙緩頰，「覺得回的得體啊，再好的朋友本來也就無權對各自家務事評論，支持與陪伴也不需要公開發言」、「這聲明很正常啊，光就這件事來看不覺得黑人有什麼問題」、「我覺得黑人處理的很好呀！王李家務事要他出來說什麼？就算要安慰要責備也不用告知大眾吧」。（編輯：賴禹妡）