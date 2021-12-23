戴瑋姍推耶誕著色圖點亮板橋 顏蔚慈街頭歌曲放送彩蛋
聖誕節即將來臨，新北市議員戴瑋姍今（23）日與爭取民進黨新北市議員提名的顏蔚慈，在三重的徐匯中學捷運站與年輕的志工們，以活潑吸睛的聖誕帽、聖誕老人與麋鹿等造型向民眾問好，帶給三蘆地區民眾最真摯的聖誕祝福。
記者陳志仁／新北報導
2021-12-23 13:24:27
戴瑋姍指出，聖誕節是一個充滿愛、分享與關懷的節日，所以今日陪同好姐妹顏蔚慈到三重，跟在地的鄉親打招呼；她最近也推出了耶誕著色圖，讓小朋友能發揮創意，用自己最喜歡的色彩點亮板橋，期許能把歡樂、幸福的氛圍帶給新北市民，有興趣的好朋友，都可以到她的臉書下載同樂。
顏蔚慈表示，這次的活動安排，是希望趁著歲末年終之際，與大家同樂，掃去今年不如意事，一同迎接新年到來；胖卡噗噗也有新任務，將穿梭在三重、蘆洲大街小巷，放送她中文及台語兩版的廣播錄音外，也特地挑選「台語版聖誕鈴聲歌曲」作為廣播音樂，盼聽見的民眾會發現這個精心安排的小彩蛋。
顏蔚慈說，歌名為「歡喜聖誕節」的聖誕歌曲，是由台灣著名兒童繪本作家王金選老師，以輕鬆詼諧的台語文版歌詞改寫所做，這首歌更被列為國小鄉土語言課程；希望能用更貼近大家的語言，透過更輕鬆的方式，來跟大家請安問好，祝福大家闔家平安、佳節愉快。
顏蔚慈補充，接下來的兩天會與團隊們在三重、蘆洲的各商圈、捷運站與路口，發放糖果；此外，團隊還特別準備了充滿聖誕風格的手舉牌，期待大小朋友們，能前來與團隊可愛的聖誕造型合照，感受濃濃的溫馨歡樂與幸福的聖誕氣氛。