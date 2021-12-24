第三劑開打選項沒有AZ　專家、學者透露關鍵原因

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Omicron變異株來勢洶洶，指揮中心開放滿18歲以上已完整接種兩劑滿5個月者，可接種第三劑新冠疫苗，廠牌為半劑量的莫德納，或是全劑量BNT與高端，但AZ並未在列。近日也有醫師發文指出，遇上Omicron變異株，打了兩劑AZ也是白打，引發熱議。
對此，台灣疫苗推動協會理事長、ACIP（衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組）委員黃玉成接受《NOWnews今日新聞》採訪時說明，若前兩劑皆打AZ，第三劑比較不建議再打AZ，因為抗體效價可能較差，不過這也並非代表過去接種AZ就是完全無效，只是相對抗體效價較低，但仍可避免重症，還是具有很強的保護力。
王任賢則解釋，抗體不代表整體保護力，仍看整體免疫，包含B細胞、T細胞、免疫黏膜等，若只從抗體就判定保護力，就是犯了免疫橋接的問題，當初免疫橋接之所以遭批判，就是因為單純用抗體預測保護力，從實驗去預測臨床是不準確的，還是要透過實戰經驗觀察。
第三劑怎選？從副作用與抗體效價衡量
對於第三劑該如何選擇，黃玉成認為，要視個人可接受的副作用與期望的抗體效價來衡量，若想要完全預防染疫，抗體效價就要一直維持很高的程度，可選mRNA疫苗，如BNT或是莫德納，但缺點是不良反應較多，身體可能會較為不適。
黃玉成表示，倘若能接受縱使確診，但為輕症或是無症狀，不需要一直維持高抗體效價，或是想要避免不良反應，可選擇蛋白質次單元疫苗，如國產的高端疫苗。他直言：「高端抗體效價雖然會較mRNA疫苗低，但仍是AZ的二至三倍，也具有良好的保護力，就要看個人需求平衡。」
黃玉成也舉例，醫療人員在醫院工作，會希望完全不要受到感染，以避免傳染給病人，就需要維持高抗體效價，可施打mRNA疫苗，所以施打第三劑疫苗前，可與醫師討論。
有些民眾打疫苗後可能出現嚴重不良反應，王任賢提醒，加強針不良反應關鍵在於免疫力，若前兩劑更換廠牌後不良反應還是很嚴重，第三劑恐引發更強的免疫反應，建議不要冒險施打。
醫：需要次世代疫苗 未來不必人人都打
近期美國製藥廠莫德納聲稱，莫德納追加劑對於Omicron具有保護力，若第三劑接種半劑量50微克，中和抗體濃度可達施打前的37倍，若是加大劑量，施打全劑量100微克，中和抗體濃度更可達83倍。
對此，黃玉成也做出說明。他指出，原先莫德納藥廠第三劑臨床試驗分組中並無全劑量，僅有半劑量、次世代疫苗、或是結合原始株與南非株的二合一疫苗，且現在其他國家仍都接種半劑量，目前還沒有施打全劑量的規劃。
「我們需要的是抗Omicron或是抗Delta的次世代疫苗！」王任賢也建議，世界衛生組織應仿照流感疫苗認證方式，讓藥廠經過查廠標準化流程製造疫苗，審查流程而非結果，加速次世代疫苗上市。
王任賢呼籲，現在最重要的是提高全民疫苗覆蓋率，讓尚未接種第一劑的族群盡速接種，才是最重要的策略，「未來不需再大量採購疫苗，可以像流感疫苗模式，針對高風險族群施打即可，不必人人都打。」
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