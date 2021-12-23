彈頭向黑人道歉了 「其他事我們帶進墳墓吧！」耐人尋味
王力宏和李靚蕾毀滅式離婚不斷牽扯出案外案，先是By妹妹Yumi鬧出不堪輿論吞要送醫，徐若瑄3度發聲明澄清自己絕對沒有婚後出軌王力宏，今（23）日黑人（陳建州）終於發文表示自己雖然是王力宏的好朋友，但對別人的家事不宜多說什麼，對於南拳媽媽彈頭臉書發文質疑也做出回應，2人隔空交火，彈頭在撤下一開始的發文後，又在私人臉書向黑人道歉，種種行為讓網友看傻眼。
記者臺孝婷/綜合報導
2021-12-23 13:48:35
彈頭在最新發文中向黑人致歉，但用字遣詞是否真心道歉，還是話中有話耐人尋味，「偶像..我每一場都有去，謝謝你，單純因為孩子問我：『叔叔他們不是籃球的救世主嗎？阿.....什麼是砲友？？？』你我都知，但我們的孩子不能知...謝謝你拯救籃壇，帶給我每週都能看籃球的幸福，你在飛駝，張克祐教練，我就在看了！！！偶像，抱歉失禮了，我這週還是會看球每週必看！其他事...我們帶進墳墓吧！」
一開始對於彈頭質疑「您不是所有天王最永恆的朋友嗎？」怎麼沒有挺身而出替王力宏說話，黑人表示：「這件事情當事人都已經不想再擴大，但也看到有人因為過多的聯想或臆測，陷入非常為難痛苦的處境，而熟悉演藝圈的環境的朋友們，包含我自己在內，應該最能體會這當中的箇中滋味。」並強調：「至於彈頭的情緒發言，確實是讓人一頭霧水、莫名其妙，特別是當中的內容，其實有許多是與我毫無關聯的事件，他這樣的敘述方式，讓媒體跟大眾，已經將我和那些不相關的事件，有所牽連跟不當聯想，希望他能特別對外說明清楚，避免造成更多不必要的誤會。」最後不忘工商服務，邀請彈頭帶女兒一起去看球賽。
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