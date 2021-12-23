讓出位子別人才有機會　侯友宜頒4勇警「強悍執法」獎

我是廣告 請繼續往下閱讀
侯友宜說，疫情嚴峻的時刻，全國維持了73天的三級警戒，但在八千位警察同仁努力下，不僅有效控制疫情，同時也確保轄區治安的穩定；此外，新北市的警方得到警界的奧斯卡國光獎章，就是國家的警光獎章，囊括犯罪偵查、犯罪預防、改善交通、綜合規劃，及個人五大項的第一名，並霸氣的指出，「敢在新北市犯罪，我們一定嚴格追究到底、毫不手軟，請大家不要再來以身試法。」
侯友宜表示，疫情爆發初期，警察局即在第一時間成立全國首創專責「新北市疫調分析中心」，且一起跟各區公所並肩作戰，在跟病毒賽跑過程中，把疫情控制下來；另除日前在泰山區查獲「地表最大宗海洛因走私案」，查扣海洛因磚1172塊，有效阻斷大批毒品流入社區，對於「中和千萬強盜案」、「新店槍擊殺人案」、「永和分屍案」及「五股超商ATM搶案」，都能在最短時間內迅速破案。
警察局長黃宗仁說，4名「無畏無懼」的執法勇警，包括新北市中和警分局警員林育新日前執行巡邏勤務，在中和區景平路、泰和路口攔查29歲李姓騎士，遭拖行約20公尺，儘管手腳負傷仍奮力成功壓制逮捕；永和警分局女警許源發現轎車紅燈違規迴轉，她鳴笛上前盤查，該車假意配合，下一秒重踩油門加速逃逸，與支援同事成功前攔截，女警儘管身材與對方相差懸殊，仍怒拍轎車引擎蓋斥喝毒蟲「給我下車！」成功壓制車上的壯漢，搜出毒品吸食器。
蘆洲警分局德音派出所警員馮天佑，見52歲陳姓竊嫌正準備駕駛贓車離去，立即尾隨在後，陳嫌竟倒車撞擊警方拒捕企圖逃逸，馮員不顧身上傷勢死命抓住贓車的方向盤，身體掛在車窗上，在支援警力逮捕並於車內搜出安非他命毒品；4名惡少囂張在新北市中和區連城路巷弄內滋事，還「白目」在警方眼前鳴槍示威，中和警分局中原派出所警員盧豐遠毫不畏懼對方人多還持槍，立刻開4槍反擊，順利制伏4名惡少，也獲得警政署長陳家欽親自慰問讚許。