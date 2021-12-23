全城戒備！西安百餘例當局緊張急封全市區　專家曝原因

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《澎湃新聞》梳理西安本波新冠疫情的流調數據發現，目前已經有三條較為明確的傳播鏈，但隨著全員完成核酸檢測，發現有更多的確診病例來自封控區之外。
報導統計發現，12月21日西安市新增52例本土確診病例當中，有21名病例為先前確診病例的密切接觸者或是因同為同棟樓有確診病例而被管控，但另外31名都是主動到核酸檢測點採樣後才確診。而這31名都處於封控區外，遍佈雁塔區、蓮湖區、長安區、灞橋區、未央區、國際港務區、滻灞生態區、西咸新區等地。
對此，陝西省疾控中心主任劉峰在疫情防控新聞記者會上表示，西安市出現隱匿性傳播，形成一定規模的社區傳播，而且已經出現外溢病例。
目前西安公佈的確診病例訊息，西安這波本土疫情集中爆發點為長安大學本部家屬院，傳播鏈源頭指向了咸陽國際機場。目前咸陽國際機場的國際航班已經全數取消，但這波本土疫情是否由機場傳播引起，目前官方也尚未有結論。
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