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全城戒備！西安百餘例當局緊張急封全市區　專家曝原因

▲西安這波疫情已經累計203例本土感染案例。（圖／翻攝自新華網）
▲西安這波疫情已經累計203例本土感染案例。（圖／翻攝自新華網）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-12-23 14:32:49

中國陝西省西安市22日下午突然宣布，從23日零時起「全西安封閉式管理」，將近1300萬人被迫就地進入停機狀態，引起當地民眾恐慌。這輪西安本土疫情已累計有203例本土確診，不過為何才百餘例就發出封城通告？有專家解釋，西安的本土疫情出現了多點社區隱匿傳播，而病毒傳播鏈以及源頭到現在也仍不明朗。

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中國著名「千年古都」西安22日下午當地政府緊急通報，宣布西安將實施疫情防控提及管理，倡導全體市民「非必要不離市」，全是小區（村）、單位實行封閉式管理等措施，此時西安當地在這波疫情中，已經累計了143例本土病例。

《澎湃新聞》梳理西安本波新冠疫情的流調數據發現，目前已經有三條較為明確的傳播鏈，但隨著全員完成核酸檢測，發現有更多的確診病例來自封控區之外。

報導統計發現，12月21日西安市新增52例本土確診病例當中，有21名病例為先前確診病例的密切接觸者或是因同為同棟樓有確診病例而被管控，但另外31名都是主動到核酸檢測點採樣後才確診。而這31名都處於封控區外，遍佈雁塔區、蓮湖區、長安區、灞橋區、未央區、國際港務區、滻灞生態區、西咸新區等地。

對此，陝西省疾控中心主任劉峰在疫情防控新聞記者會上表示，西安市出現隱匿性傳播，形成一定規模的社區傳播，而且已經出現外溢病例。

目前西安公佈的確診病例訊息，西安這波本土疫情集中爆發點為長安大學本部家屬院，傳播鏈源頭指向了咸陽國際機場。目前咸陽國際機場的國際航班已經全數取消，但這波本土疫情是否由機場傳播引起，目前官方也尚未有結論。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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