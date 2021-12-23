吳東進插手案！新光金獨董僅問卷調查 金管會限2周補件
日前民進黨立委林楚茵質詢時指稱，新光金控前董事長吳東進被解職後，似乎仍在背後下指導棋，金管會隨後要求新光金獨立董事調查此案，並在12月初提交調查報告給金管會。不過，金管會銀行局長莊琇媛今（23）日表示，由於新光金獨董是用「問卷調查」方式，而非約談，金管會覺得非常不妥適，已在昨日約談3位獨董，並已求重啟調查，而金管會主委黃天牧更要求2周內補交完整報告。
記者顏真真/台北報導
2021-12-23 14:53:46
林楚茵1是在1月18日在立法院財委會質詢時指出，新光金前董事長吳東進雖然被解職，還是多次轉為「影武者」，繼續暗地指揮公司業務，形同「家天下」，而當時黃天牧也證實，銀行局也收到檢舉函，並已發函新光金金控獨董調查此案，以供金管會參考。
今日林楚茵在財委會追問獨董調查結果，她說，據了解新光金獨董在12月1日就把報告提交金管會，但因內容不足被要求補件，為何這份報告會被金管會退件？黃天牧表示，主要是內容不夠完整，因此金管會在上上周已發函要求補件，同時也約談了3位獨董告知哪裡不滿意要加強。
銀行局長莊琇媛進一步指出，由於新光金獨董是用「問卷調查」方式，沒有透過約談，金管會覺得非常不妥當，因此，除了再發函之外，也在昨日找了3位獨董來，告知調查的範圍，請他們回去依金會要求重新調查，並盡快提交報告。黃天牧也下達期限，要求他們在2周內補交相關報告。