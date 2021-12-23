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明仁好室動土　陳其邁宣布囤房稅全面用於青年租金補貼

▲高雄市長陳其邁今天出席高雄市三民區明仁好室社會住宅動工典禮。（圖／高市府提供）
▲高雄市長陳其邁今天出席高雄市三民區明仁好室社會住宅動工典禮。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2021-12-23 15:17:03

位於高雄市三民區的明仁好室社會住宅今(23)日舉行開工典禮，高雄市長陳其邁出席時表示，市府將全力與中央合作，由原先722戶增加到10,500戶，希望滿足年輕朋友及弱勢族群的居住保障；並將以囤房稅稅收作為基礎，推動青年租金補貼，依現行的制度加上地方預算，一年總共有6.8億元，可提供約1萬6千戶的租金補貼，落實社會公平正義。

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▲高雄市長陳其邁今天宣布將以囤房稅稅收全面用於青年租金補貼，預估可提供約1萬6千戶的租金補貼。（圖／高市府提供）
▲高雄市長陳其邁今天宣布將以囤房稅稅收全面用於青年租金補貼，預估可提供約1萬6千戶的租金補貼。（圖／高市府提供）
明仁好室位於三民區民族一路（近民族路與明誠路交叉口），鄰近河堤國小、文藻外語大學、高雄科技大學。建築為地上15層、地下3層，預計114年2月完工，提供139戶住宅，一樓設有日照中心。陳其邁強調，社宅的位置都是精華地段，鄰近大眾運輸，將提供優良的居住品質給青年、弱勢。

▲高雄市長陳其邁今天宣布青年租金補貼政策。。（圖／高市府提供）
▲高雄市長陳其邁今天宣布青年租金補貼政策。。（圖／高市府提供）
同時，為落實居住正義，高市府推動課徵囤房稅，預估增加3億稅收，將作為補貼擴大青年租金財源，宣示高雄進行產業轉型，也要兼顧青年居住權益。對於有購屋計畫的青年朋友，高雄銀行也提供貸款期間最長40年、利率最低1.31%起的房屋首購低利貸款。針對單身、已婚、育兒家庭，高雄市也設計不同補貼方案，將在議會通過囤房稅相關修法，有財源時，併同內政部租金補貼申請時間實施。以多元配套，結合中央力道，全面照顧年輕與弱勢朋友有好的居住品質。

不過，在考量高雄市幅員廣闊，家住郊區的年輕人到市區工作，往往需要就近在市區租屋，但現行內政部每年開辦的租金補貼，補貼資格限同戶籍親屬無自有住宅，如與持有住宅的父母同戶但在外租屋者即不符合規定；另外，家戶每人每月平均所得限額為最低生活費2.5倍（33,353元），因條件較為嚴格，估計高市有租屋需求的青年族群約僅有30%受惠。

陳其邁表示，明仁好室社會住宅選在高雄的黃金地段興建，計有139戶，附近生活機能佳、交通便利，有大面積的公共空間，讓生活環境和空間利用更為舒適，也代表居住權的保障不分貧富，都能受到公平對待。高雄市社會住宅總目標是1萬500戶，由中央興建7,700戶，高雄市興建2,800戶，地點包括亞灣、大寮、岡山等鄰近捷運站旁的黃金地點，希望可滿足年輕朋友就業需求，也讓弱勢朋友受到最好的照顧。

陳其邁指出，高市府也決定擴大放寬申請租金補貼的資格條件，只要設籍高雄市的青年家庭，家戶每人每月平均所得限額，由最低生活費的2.5倍提高到3倍（40,023元）、且只要申請人、配偶與戶內小孩在高雄市無自有住宅並有租屋事實即可申請。例如老家在甲仙區但因工作租屋在三民區，雖與父母同戶也能提出申請；預計放寬後可擴大照顧約10,000戶。

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