明仁好室動土　陳其邁宣布囤房稅全面用於青年租金補貼

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同時，為落實居住正義，高市府推動課徵囤房稅，預估增加3億稅收，將作為補貼擴大青年租金財源，宣示高雄進行產業轉型，也要兼顧青年居住權益。對於有購屋計畫的青年朋友，高雄銀行也提供貸款期間最長40年、利率最低1.31%起的房屋首購低利貸款。針對單身、已婚、育兒家庭，高雄市也設計不同補貼方案，將在議會通過囤房稅相關修法，有財源時，併同內政部租金補貼申請時間實施。以多元配套，結合中央力道，全面照顧年輕與弱勢朋友有好的居住品質。
不過，在考量高雄市幅員廣闊，家住郊區的年輕人到市區工作，往往需要就近在市區租屋，但現行內政部每年開辦的租金補貼，補貼資格限同戶籍親屬無自有住宅，如與持有住宅的父母同戶但在外租屋者即不符合規定；另外，家戶每人每月平均所得限額為最低生活費2.5倍（33,353元），因條件較為嚴格，估計高市有租屋需求的青年族群約僅有30%受惠。
陳其邁表示，明仁好室社會住宅選在高雄的黃金地段興建，計有139戶，附近生活機能佳、交通便利，有大面積的公共空間，讓生活環境和空間利用更為舒適，也代表居住權的保障不分貧富，都能受到公平對待。高雄市社會住宅總目標是1萬500戶，由中央興建7,700戶，高雄市興建2,800戶，地點包括亞灣、大寮、岡山等鄰近捷運站旁的黃金地點，希望可滿足年輕朋友就業需求，也讓弱勢朋友受到最好的照顧。
陳其邁指出，高市府也決定擴大放寬申請租金補貼的資格條件，只要設籍高雄市的青年家庭，家戶每人每月平均所得限額，由最低生活費的2.5倍提高到3倍（40,023元）、且只要申請人、配偶與戶內小孩在高雄市無自有住宅並有租屋事實即可申請。例如老家在甲仙區但因工作租屋在三民區，雖與父母同戶也能提出申請；預計放寬後可擴大照顧約10,000戶。