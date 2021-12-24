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這廠牌打最多！3張圖看懂台灣新冠疫苗接種現況

▲新冠肺炎疫苗持續擴大接種，自今年3月22日開打至今，我國已打3423萬餘劑。（圖／NOWnews資料照片）
▲新冠肺炎疫苗持續擴大接種，自今年3月22日開打至今，我國已打3423萬餘劑。（圖／NOWnews資料照片）

記者許若茵／台北報導

2021-12-24 10:05:00｜2021-12-24 10:35:45

新冠肺炎疫苗持續擴大接種，自今年3月22日開打至今，我國已打3423萬餘劑，其中又以AZ疫苗接種劑數最多，《NOWnews今日新聞》帶您用三張圖表一起看懂台灣最新疫苗施打狀況。

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台灣新冠肺炎疫苗自今年3月22日開打，由行政院長蘇貞昌帶頭接種全台第一針AZ疫苗，為台灣防疫歷史上立下新的里程碑，也盼能提升疫苗打氣。

今年10月28日，中央流行疫情指揮中心宣布，我國新冠疫苗第一劑接種人口涵蓋率已達70.01%、第二劑達30.87%，全國已接種約2363.7萬人次，提前達成接種第一劑接種涵蓋率70%、第二劑接種率達30%目標。

11月1日，指揮中心期望，年底前第一劑接種涵蓋率能提升至75%、第二劑可達60%，在12月6日，指揮中心宣布順利達標，但75歲以上民眾接種情形仍不理想，期盼能持續提升疫苗涵蓋率。

根據指揮中心統計，截至12月22日，疫苗累計接種數量已達3423萬1426劑，第一劑涵蓋率為79.69%、第二劑為66.31%，第三劑接種率為0.32%。其中AZ打了1500萬7844劑，莫德納有759萬9675劑，BNT有1015萬1595劑，高端為147萬2312劑。 

▲（圖／NOWnews今日新聞）
▲台灣新冠疫苗最新接種情形。（圖／NOWnews今日新聞製表）
進一步來看，在AZ中，第一劑有802萬5801劑，第二劑有698萬2043劑，目前暫無追加劑；莫德納中第一劑有387萬1906劑，第二劑有365萬3270劑，第三劑追加劑有7萬4499劑；BNT中第一劑有596萬4131劑，第二劑有418萬7209劑，第三劑追加劑有255劑；高端第一劑有78萬1898劑，第二劑有69萬403劑，第三劑追加劑有11劑。總計三劑施打數量分別為1864萬3736劑、1551萬2925劑與7萬4765劑。

▲（圖／NOWnews今日新聞製表）
▲各新冠疫苗三劑施打狀況。（圖／NOWnews今日新聞製表）
值得注意的是，在各年齡層中，截自12月20日，完成一劑施打率最高的是18~29歲，接種率高達96.1%，其次是30~49歲的92.2%與12~17歲的88.9%，最低的則為75歲以上，僅73.8%，第二劑施打率最低的則為12~17歲的青少年。

指揮中心自今年9月起開放12至17歲青少年接種BNT疫苗，但由於青少年接種第二劑BNT心肌炎、心包膜炎等嚴重副作用風險高，於11月中暫緩第二劑施打作業，直至11月29日恢復。

▲（圖／NOWnews今日新聞）
▲各年齡新冠疫苗涵蓋率。（圖／NOWnews今日新聞製表）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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