這廠牌打最多！3張圖看懂台灣新冠疫苗接種現況

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今年10月28日，中央流行疫情指揮中心宣布，我國新冠疫苗第一劑接種人口涵蓋率已達70.01%、第二劑達30.87%，全國已接種約2363.7萬人次，提前達成接種第一劑接種涵蓋率70%、第二劑接種率達30%目標。
11月1日，指揮中心期望，年底前第一劑接種涵蓋率能提升至75%、第二劑可達60%，在12月6日，指揮中心宣布順利達標，但75歲以上民眾接種情形仍不理想，期盼能持續提升疫苗涵蓋率。
根據指揮中心統計，截至12月22日，疫苗累計接種數量已達3423萬1426劑，第一劑涵蓋率為79.69%、第二劑為66.31%，第三劑接種率為0.32%。其中AZ打了1500萬7844劑，莫德納有759萬9675劑，BNT有1015萬1595劑，高端為147萬2312劑。
進一步來看，在AZ中，第一劑有802萬5801劑，第二劑有698萬2043劑，目前暫無追加劑；莫德納中第一劑有387萬1906劑，第二劑有365萬3270劑，第三劑追加劑有7萬4499劑；BNT中第一劑有596萬4131劑，第二劑有418萬7209劑，第三劑追加劑有255劑；高端第一劑有78萬1898劑，第二劑有69萬403劑，第三劑追加劑有11劑。總計三劑施打數量分別為1864萬3736劑、1551萬2925劑與7萬4765劑。
值得注意的是，在各年齡層中，截自12月20日，完成一劑施打率最高的是18~29歲，接種率高達96.1%，其次是30~49歲的92.2%與12~17歲的88.9%，最低的則為75歲以上，僅73.8%，第二劑施打率最低的則為12~17歲的青少年。
指揮中心自今年9月起開放12至17歲青少年接種BNT疫苗，但由於青少年接種第二劑BNT心肌炎、心包膜炎等嚴重副作用風險高，於11月中暫緩第二劑施打作業，直至11月29日恢復。
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