徐若瑄遭蕾神重錘！老公發跨海聲明護妻「我相信她」

徐若瑄（Vivian）的「鋼鐵V」力量和李靚蕾的「蕾神之錘」，究竟誰能贏到最後，引起外界關注，不過，現在婚姻美滿的Vivian可是有老公李雲峰力挺，不忍老婆一直遭外界影射介入李王婚姻，一起聚會的黑人、范瑋琪夫妻也噤聲，李雲峰今（23）日透過律師發表聲明捍衛妻子，「我會保護我的妻子，我相信她」。





我是廣告 請繼續往下閱讀

▲徐若瑄和李雲峰結婚五年，育有一子Dalton。（圖／徐若瑄臉書）

▲李雲峰透過法律聲明護妻。(圖／威威巖娛樂提供)

徐若瑄與王力宏交情好，10年前為他的歌曲《柴米油鹽醬醋茶》填詞，在簽唱會上站台時，她送上深情擁抱，還心疼地說，創作才子內心只有音樂，希望他快點找到幸福，有好女生能照顧王力宏、做菜給他吃。這10年間交情更好，今年聚會時，她也甜喊他「基努李維宏」，自己心愛的電吉他「被王同學彈起來變那麼帥」，語氣非常撒嬌，難怪會被誤會。





自從被李靚蕾一句「違法也要去她家」，雖未指名道姓，卻被網友對號入座，徐若瑄幾乎百口莫辯，近日連發三篇澄清文，揚言要對惡意毀謗者提告，都難阻悠悠之口，有些廣告看板被遮掩，代言受到影響，輿論批評更讓她宛如「社會性死亡」。





徐若瑄這一週面對流言蜚語，身心交瘁，讓老公李雲峰相當不捨，在聲明中表示；「心疼我的妻子徐若瑄，受到這個事件波及的無妄之災,各種不實的影射、誹謗、侮辱，已經嚴重影響我們一家人平静的生活，及傷害我們夫妻的名譽。」他強調作為徐若瑄的另一半，很了解她的為人，「我會保護我的妻子,、我相信她。現在任何人對於旁人的一切騷擾、影射、誹謗、侮辱及網路的霸凌，都應該要停止了，我不會再讓任何人傷害她以及我們的家人」。





▲徐若瑄（中）一場5人飯局演變成捍衛名譽風暴，想必是她始料未及。（圖／徐若瑄IG）

對此，徐若瑄所屬經紀公司「威威巖娛樂」表示：「我們知道，李先生非常堅持要捍衛妻子和家人的心情！我們身邊認識V的人都知道，她個性有著原住民的熱情、對每個朋友都很好、真心對待如家人，也喜歡幫助別人、為人和善，這次的事件她也一直希望用以和為貴的方式處理。」並指出李雲峰出面護妻，徐若瑄很感動，希望此事件盡快落幕，不要再讓先生和家人委屈和擔心。」



