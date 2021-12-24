今日最聚焦／Omicron來襲第三劑怎麼打？學者揭接種時機

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既然Omicron毒性較低，為何各國對Omicron的出現仍然聞風喪膽？施信如解釋，現在比較擔心的是，即使病毒現稱的症狀較輕微，但還是會有本身抵抗力不好、沒有打疫苗的人怕是重症，傳播速度變快、變廣，醫療量會短時間內沒有辦法支撐，「因此接下來要接種的第三劑疫苗就顯得格外重要。」
施信如指出，免疫力不可能無止境的靠疫苗添加，「我們一直打、一直打，在短時間之內打，我們的身體不可能一直製造抗體，因為也需要維持其他機能。」她認為，第三劑接種時間相隔時間應該要更長，抗體下降的時候再打才有意義，起碼5個月才會有比較好的效果。「不過現在問題來了，的確有人打了兩劑AZ，抗體沒有反應，對於Omicron的保護力不足，這些人當然要趕快打第三劑，另外是抵抗力不好的病患，或是會第一線接觸大眾的特定行業也要趕快接種。」
但對於AZ第三劑的保護效果近乎全無，是否無法作為之後的選項？施信如則說，這是一開始就可預見的狀況，因為AZ疫苗是「腺病毒載體」疫苗，免疫系統再次辨認腺病毒時容易消滅疫苗載體，而減低AZ疫苗的效果，確實不適合作為第三劑。
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