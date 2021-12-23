民進黨將預算案逕付二讀　時力：藍綠互相報復國人難接受

我是廣告 請繼續往下閱讀
邱顯智強調，時力黨團立場非常清楚，第一，唯一具提議資格的民進黨團應承諾提出復議，將相關預算回歸委員會實質審查；第二，國民黨團應承諾於年底前完成相關預算的審查程序；第三，各黨團能在院長協商時達成上述共識，並放棄《立法院職權行使法》冷凍期之處理限制與復議權。在這前提下，立法院就能在過年前，透過延會或臨時會，以嚴格審查的態度，完成中央政府總預算的三讀程序。
副總召陳椒華委員則表示，民進黨此次提案抽出逕付二讀，讓預算的審查程序出現了非常大的瑕疵。時力黨團呼籲唯一具提議資格的民進黨團應對「公務預算抽出逕付二讀」一案提出復議，讓預算審查程序得以回歸各委員會審查完竣，才能讓立法院的預算審查程序符合正義。
幹事長王婉諭委員則表示，時代力量始終堅持預算應該要嚴格審查後再行使用，每一年也都呼籲要及早在九月初正式開議，就是因為過去多年都有總預算案延宕到一月才審查完竣的狀況。這個會期更出現了國民黨拒絕排審預算、民進黨提案抽出逕付二讀的情形，使國人無法接受。
王婉諭強調，時力黨團呼籲各黨團一起配合，請國民黨團承諾在年底委員會結束前完成公務預算的審查，如來不及就於一月用延會或臨時會方式處理，同時也請各黨團放棄冷凍期處理限制，讓過年前能夠用嚴格審議的態度完成預算的審查及三讀程序，以真正符合人民對國會的期待。