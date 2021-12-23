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民進黨將預算案逕付二讀　時力：藍綠互相報復國人難接受

▲時代力量立法院黨團23日呼籲民進黨與國民黨不要再互相報復，讓年度預算案能夠回歸委員會實質審查。（圖／時代力量提供）
▲時代力量立法院黨團23日呼籲民進黨與國民黨不要再互相報復，讓年度預算案能夠回歸委員會實質審查。（圖／時代力量提供）

記者丁上程／台北報導

2021-12-23 15:27:43

針對明年度中央政府的相關預算案，目前各委員會因為國民黨團拒審緣故，至今仍舊停擺當中。而民進黨團日前突襲是將預算案跳過委員會審查程序，逕付二讀並交由黨團協商處理，引發社會各界議論。對此時代力量立院黨團今（23）日召開記者會，直指兩大黨在國會中互相報復、掏空委員會功能的作法，國人勢必無法接受。確實依法完成總預算的實質審查，才是台灣全體國民所期待的。

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時代力量黨團總召邱顯智指出，本週二民進黨團提案逕付二讀將公務預算抽出委員會的方式，來回應先前國民黨拒審預算，使國會實質審查預算案的功能被掏空。

邱顯智強調，時力黨團立場非常清楚，第一，唯一具提議資格的民進黨團應承諾提出復議，將相關預算回歸委員會實質審查；第二，國民黨團應承諾於年底前完成相關預算的審查程序；第三，各黨團能在院長協商時達成上述共識，並放棄《立法院職權行使法》冷凍期之處理限制與復議權。在這前提下，立法院就能在過年前，透過延會或臨時會，以嚴格審查的態度，完成中央政府總預算的三讀程序。

副總召陳椒華委員則表示，民進黨此次提案抽出逕付二讀，讓預算的審查程序出現了非常大的瑕疵。時力黨團呼籲唯一具提議資格的民進黨團應對「公務預算抽出逕付二讀」一案提出復議，讓預算審查程序得以回歸各委員會審查完竣，才能讓立法院的預算審查程序符合正義。

幹事長王婉諭委員則表示，時代力量始終堅持預算應該要嚴格審查後再行使用，每一年也都呼籲要及早在九月初正式開議，就是因為過去多年都有總預算案延宕到一月才審查完竣的狀況。這個會期更出現了國民黨拒絕排審預算、民進黨提案抽出逕付二讀的情形，使國人無法接受。

王婉諭強調，時力黨團呼籲各黨團一起配合，請國民黨團承諾在年底委員會結束前完成公務預算的審查，如來不及就於一月用延會或臨時會方式處理，同時也請各黨團放棄冷凍期處理限制，讓過年前能夠用嚴格審議的態度完成預算的審查及三讀程序，以真正符合人民對國會的期待。

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