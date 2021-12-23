特企／百富大師心藝影像計畫　探索創作者幕後故事

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「⼤師⼼藝 影像計畫」與台灣⼤師級創作者聯⼿ 探索創作過程的「⼀⼼⼀藝」
百富以專注一心造就威士忌之藝，在台灣其他專業領域，也有著許多與百富擁有相同意志及信念的創作者，多年來百富曾陸續與眾多台灣本地創作者展開合作，延續著以人本為初心的匠心精神。今年，百富通過策劃「百富 大師心藝影像計畫」，歷時數月深入三組大師的創作現場，經過層層挖掘、交流，藉由鏡頭揭露出光鮮亮麗作品背後的堅持與情懷。這次百富跳脫過往品牌廣告片製作方式，獨家邀請到金獎導演－許智彥領銜執導，以電影規格的影像製作來呈現這次原創系列微電影，短短幾分鐘內引領觀眾走入幾位大師鮮為人知的創作歷程，探尋著每個創作者一心一藝的幕後縮影與初心，讓你每個時刻都宛如置身其中一般真實且引人動容。
首集邀請台灣文化國寶－霹靂布袋戲，透過第五代傳人的視角，看見這個與百富一樣擁有百年傳統，又同時集結多方專業的團隊，如何集眾人一心、汲眾人之力，推動布袋戲的傳承與創新。緊接著是華人影壇金獎音效大師－杜篤之，在幾十年的音效生涯中不斷挖掘新的樂趣，為人們也為自己帶來聲音上的驚喜， 堅持一心，讓聲音的魅力，引領所有人走入故事之中。最後一集則是講述解構美學藝術家－席時斌，在藝術創作中選擇最為剛硬的金屬雕塑進行創作，獨具慧心、接受挑戰，一步一步建構屬於自己的作品，描繪出專屬於他的藝想世界。
自2021年12月17日起至31日止，連續三週的每週五隆重獻映，共分為三集，邀您敬請鎖定觀賞！
百富 大師心藝影像計畫EP.1《霹靂布袋戲》：https://youtu.be/TtmXW4DkqOA
百富 大師心藝影像計畫EP.2《杜篤之》：https://youtu.be/5KxQrYy67Wc
百富 大師心藝影像計畫EP.3《席時斌》：將於12/31上線
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