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特企／百富大師心藝影像計畫　探索創作者幕後故事

▲「百富大師心藝影像計畫」跨界聯手台灣大師級創作者推出系列微電影。（圖／資料照片）
▲「百富大師心藝影像計畫」跨界聯手台灣大師級創作者推出系列微電影。（圖／資料照片）

本報訊

2021-12-23 15:43:51

百年蘇格蘭威士忌品牌THE BALVENIE百富單一麥芽威士忌，為少數仍堅持傳統的蘇格蘭最古老的製酒工藝的酒廠，歷經百年傳承，一代代酒廠匠人數十年如一日全心投入威士忌製造，才得以成就每一瓶頂級威士忌。如同傾心專注創作領域的大師級創作者，透過嘔心瀝血的獨創作品，在世人面前烙印下最美好的心藝之作。

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今年百富以「一心一藝」為精神核心，繼暑期推出一系列創作者線上講堂直播節目後，這次再度攜手三組創作大師打造「百富 大師心藝影像計劃」，由金獎導演－許智彥跨刀執導，採用電影規格的影像製作，通過紀實影像演繹創作大師一心一藝的幕後動容時刻。自2021年12月17日起將分成三集於每週五於百富YouTube官方頻道正式上線，用微電影的形式探索霹靂布袋戲「布袋戲世家的傳承與團隊使命」、金獎音效大師杜篤之「因聲音而生的熱忱與感動」、以及解構美學藝術家席時斌「金屬雕塑工藝美學一睹匠人眼中的藝外世界」，期望帶領觀眾看見大師的「一心一藝」及其不為人知的故事。

「⼤師⼼藝 影像計畫」與台灣⼤師級創作者聯⼿ 探索創作過程的「⼀⼼⼀藝」

百富以專注一心造就威士忌之藝，在台灣其他專業領域，也有著許多與百富擁有相同意志及信念的創作者，多年來百富曾陸續與眾多台灣本地創作者展開合作，延續著以人本為初心的匠心精神。今年，百富通過策劃「百富 大師心藝影像計畫」，歷時數月深入三組大師的創作現場，經過層層挖掘、交流，藉由鏡頭揭露出光鮮亮麗作品背後的堅持與情懷。這次百富跳脫過往品牌廣告片製作方式，獨家邀請到金獎導演－許智彥領銜執導，以電影規格的影像製作來呈現這次原創系列微電影，短短幾分鐘內引領觀眾走入幾位大師鮮為人知的創作歷程，探尋著每個創作者一心一藝的幕後縮影與初心，讓你每個時刻都宛如置身其中一般真實且引人動容。

首集邀請台灣文化國寶－霹靂布袋戲，透過第五代傳人的視角，看見這個與百富一樣擁有百年傳統，又同時集結多方專業的團隊，如何集眾人一心、汲眾人之力，推動布袋戲的傳承與創新。緊接著是華人影壇金獎音效大師－杜篤之，在幾十年的音效生涯中不斷挖掘新的樂趣，為人們也為自己帶來聲音上的驚喜， 堅持一心，讓聲音的魅力，引領所有人走入故事之中。最後一集則是講述解構美學藝術家－席時斌，在藝術創作中選擇最為剛硬的金屬雕塑進行創作，獨具慧心、接受挑戰，一步一步建構屬於自己的作品，描繪出專屬於他的藝想世界。

自2021年12月17日起至31日止，連續三週的每週五隆重獻映，共分為三集，邀您敬請鎖定觀賞！

百富 大師心藝影像計畫EP.1《霹靂布袋戲》：https://youtu.be/TtmXW4DkqOA

百富 大師心藝影像計畫EP.2《杜篤之》：https://youtu.be/5KxQrYy67Wc

百富 大師心藝影像計畫EP.3《席時斌》：將於12/31上線

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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