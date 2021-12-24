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AZ對Omicron無效等於白買？學者建議改換這款

▲學者指出，日前剛通過WHO認證的疫苗Novavax是未來應積極採購的標的。（圖／美聯社／達志影像）
▲學者指出，日前剛通過WHO認證的疫苗Novavax是未來應積極採購的標的。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃仁杰／台北報導

2021-12-24 10:15:00｜2021-12-24 10:39:54

新型變種病毒Omicron傳播迅速，連先前面對疫情採開放態度的英國也再次關閉國門，但壞消息通常不會獨自造訪，AZ疫苗對於新型變種的Omicron幾乎無效，而指揮中心指揮官陳時中於12月初才表示，已與AZ簽訂500萬劑疫苗合約，雖然這是一份有「選擇權」的合約，但也代表可能要背負著「購入卻無人接種」的窘況。

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AZ疫苗為目前我國到貨量最高，且接種人數最多的疫苗廠牌，然而現在卻發現，AZ疫苗對於Omicron的保護力幾乎於零，更有學者指出，這是本來就知道且可預期的結果，長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如接受《NOWnews今日新聞》訪問時表示，以腺病毒作為載體的疫苗在施打兩劑之後，由於免疫系統已經可辨認，因此抗體會產生效果將其排除。

但這時回過頭來檢視，陳時中在11月與AZ簽署的500萬劑疫苗合約，如果在次世代疫苗還未研發出來的狀況下，很可能會無人接種，就算接種，也不會有保護力，反觀日前剛通過WHO認證的疫苗Novavax，才應該是未來極採購的標的。

施信如指出：「有些人打mRNA疫苗反應很強，而且可能有一些副作用沒有統計到，也許這些副作用加上本來的疾病就會加強。」所以說次蛋白疫苗對於人民來說是有需求，「像Novavax這類的次蛋白疫苗，我相信這是很重要的！」

不過我國國產高端疫苗也屬於次蛋白疫苗，為何需要積極採購Novavax？施信如說明，這是基於量性競爭的進步考量，「讓我們知道怎麼樣可以完全的研發成功，成為國際認可的疫苗，如此才能夠有一點點刺激跟鼓勵，我們的國產疫苗能夠真正的成功。」她認為，民間不能要求政府去買單、背書一個不夠好的疫苗，但政府補助、協助的資源夠不夠多，也是疫苗開發成功與否得關鍵，「這是兩難，但也是要思考的，如何讓國產疫苗成功很重要，因為沒人知道下一波國際疫情何時爆發，而掌握疫苗明顯是重要優勢。」

對於新採購的AZ疫苗是否毫無效用？施信如提醒，疫苗施打策略應該考量全球疫苗的整體覆蓋率，富國可以一直補打第三劑，但這次Omicron疫情來自非洲，相對之下較沒有資源，應要趕緊提升弱勢國家第二劑疫苗的施打率，台灣手上的AZ疫苗可能可以成為助力，並持續關注這些疫苗覆蓋率低的國家的病毒變異，同時不能忽略的是，我國並非所有人都有接種疫苗，持續加強宣導疫苗施打也是重要的。

由於新冠病毒的感染人數持續廣大，病毒變異也相當迅速，我國居於國際劣勢，在全球搶購疫苗的風潮下選擇可能有限，再加上國產高端疫苗則尚未取得國際認證，就算施打未來可能也無法出國，讓民眾怨聲載道，中央面對疫苗採購的砲火衝擊恐持續延燒。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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