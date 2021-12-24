AZ對Omicron無效等於白買？學者建議改換這款

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但這時回過頭來檢視，陳時中在11月與AZ簽署的500萬劑疫苗合約，如果在次世代疫苗還未研發出來的狀況下，很可能會無人接種，就算接種，也不會有保護力，反觀日前剛通過WHO認證的疫苗Novavax，才應該是未來極採購的標的。
施信如指出：「有些人打mRNA疫苗反應很強，而且可能有一些副作用沒有統計到，也許這些副作用加上本來的疾病就會加強。」所以說次蛋白疫苗對於人民來說是有需求，「像Novavax這類的次蛋白疫苗，我相信這是很重要的！」
不過我國國產高端疫苗也屬於次蛋白疫苗，為何需要積極採購Novavax？施信如說明，這是基於量性競爭的進步考量，「讓我們知道怎麼樣可以完全的研發成功，成為國際認可的疫苗，如此才能夠有一點點刺激跟鼓勵，我們的國產疫苗能夠真正的成功。」她認為，民間不能要求政府去買單、背書一個不夠好的疫苗，但政府補助、協助的資源夠不夠多，也是疫苗開發成功與否得關鍵，「這是兩難，但也是要思考的，如何讓國產疫苗成功很重要，因為沒人知道下一波國際疫情何時爆發，而掌握疫苗明顯是重要優勢。」
對於新採購的AZ疫苗是否毫無效用？施信如提醒，疫苗施打策略應該考量全球疫苗的整體覆蓋率，富國可以一直補打第三劑，但這次Omicron疫情來自非洲，相對之下較沒有資源，應要趕緊提升弱勢國家第二劑疫苗的施打率，台灣手上的AZ疫苗可能可以成為助力，並持續關注這些疫苗覆蓋率低的國家的病毒變異，同時不能忽略的是，我國並非所有人都有接種疫苗，持續加強宣導疫苗施打也是重要的。
由於新冠病毒的感染人數持續廣大，病毒變異也相當迅速，我國居於國際劣勢，在全球搶購疫苗的風潮下選擇可能有限，再加上國產高端疫苗則尚未取得國際認證，就算施打未來可能也無法出國，讓民眾怨聲載道，中央面對疫苗採購的砲火衝擊恐持續延燒。
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