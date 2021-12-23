COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

疫情干擾小、經濟成長穩健 　2022年股市續航力仍佳

▲台新投信指出，2022年股市續航力仍佳，股息殖利率相對佳的台股等相關基金漲升行情，建議拉回逢低布局或積極加碼。（圖／NOWnews資料照片）
▲台新投信指出，2022年股市續航力仍佳，股息殖利率相對佳的台股等相關基金漲升行情，建議拉回逢低布局或積極加碼。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎/台北報導

2021-12-23 16:19:03

時序進入2022年，金融市場面臨Omicron變種病毒肆虐、通膨、全球央行貨幣政策轉向等變數，但投信業者認為，各國政府迅速因應變種病毒，藥廠也加速研發新型疫苗，市場對病毒變異已有充分經驗，對股市影響有限。另一方面，全球經濟成長力道穩健，仍維持在高於平均之成長速度，可望降低升息的衝擊，2022年股市續航力仍佳，股息殖利率相對佳的台股等相關基金漲升行情，建議拉回逢低布局或積極加碼。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台新投信投資長楊珮玉認為， 自2021年第四季起，通膨議題不斷升溫，主要受到終端需求強勁、二手車降幅緩慢、房租續漲、薪資持續上升等因素所帶動。但隨著假期拉貨告一段落、OPEC增產、美國釋出戰備儲油、央行開始升息等動作，預期通膨將逐步下滑，但難恢復疫情前水準。

其中，全球央行貨幣政策的轉向是最大的變數，成熟國家中如加拿大、英國最早在2021年第二季開始縮減購債，美國則在11月開始；韓國與挪威央行則在下半年相繼升息，後續FED加快升息腳步，將牽動金融市場走勢。

台新投信國內股票投資部副總沈建宏表示，QE提前結束，但預期2022年FED升息力道有限，且雖股市資金動能下降，但企業獲利有撐，經濟逐季回溫，預期系統性風險機率低；此外，2022年為美中選舉年，美國為期中選舉，台灣為九合一選舉，下半年政策紅利對股市具支撐力。

在資金流向方面，外資連續兩年賣超台股，但2021年下半年賣超力道已縮減，預期2022年外資有機會回補台股。整體來看，2022年台股格局上為區間震盪，預估指數區間15150點到19200點，建議逢低找買點。

沈建宏指出，2020至2021年台股企業獲利連續兩年高成長，2022年台股企業預估獲利年增率在持平到衰退3%內，優於先前預測，由於2022年成長非全面性，投資主軸為新規格與創新、高股息、經濟解封。

就市場焦點半導體分析，庫存可能面臨調整，加上市場普遍預期2023年半導體新投資將投產，但在新技術、新規格、新應用推展下，預估庫存調整不會太激烈。選股方向上，看好高速傳輸、HPC、元宇宙、第三代半導體等；傳產股則看好經濟解封題材，包括航空與航太供應鏈等。


關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
你預期你今年的年終獎金約幾個月？

你預期你今年的年終獎金約幾個月？

繼續作答
即時
推薦閱讀