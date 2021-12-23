巷仔內／引發第3次大戰？烏克蘭危機　歐美恐難硬抗蒲亭

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蒲亭提出條件、藉機喊價、從表面營造「可談判」的氛圍，但要歐美和北約接受這些條件是有難度的，對烏克蘭更是如此，事實擺在眼前，烏克蘭要不堅持主權，要不就眼看主權受損，多年試圖加入北約和歐盟的努力也會被迫暫停，如果找不出折衷道路，俄國侵烏恐怕只是早晚，問題在於會採取何種形式；在衝突可能發生的前提下，未來走向也引發國際社會關注。
一、緊掐地緣政治要塞
以海洋戰略來看，黑海是俄羅斯成爲海洋國家的重要關鍵，從17世紀後期開始就是必爭之地，它對俄羅斯的重要性，不亞於渤海、黃海之於中國，北海、英吉利海峽之於英國，巴拿馬運河之於美國，無論是出於地緣政治還是經濟考量，俄國都必須在這裡保有影響力和控制力，因此每當歐美的軍艦或偵察機在黑海試探時，俄國通常會立馬反擊，而烏克蘭便位於黑海北端。
在前蘇聯時代，烏克蘭和其他鄰近國家都在蘇聯的控制下，問題不大，但蘇聯解體後，烏克蘭獨立出去，近年還越來越向歐美靠攏，讓莫斯科相當警惕。
此外，黑海南端則是土耳其，從鄂圖曼帝國開始，土耳其就是俄羅斯的老對手了，想從黑海進入地中海、大西洋，就必須通過伊斯坦堡海峽和達達尼爾海峽等，這些地方都是土耳其控制的，而土耳其早在1952年就加入了北約。為了防止北約勢力藉土耳其插足黑海，掌控黑海的地緣戰略要塞，俄羅斯勢必得緊掐其他前蘇聯衛星國，故在2008年入侵喬治亞，並於2014年出兵奪下克里米亞半島，因而和烏克蘭交惡。
另一方面，俄國也想在陸地上阻隔北約勢力。對蒲亭來說，美國在烏克蘭搞事，就是在俄羅斯門口搞事，而北約在羅馬尼亞等東歐邊境部署戰略武器，無疑是拿刀架住俄國的脖子，是莫斯科絕對無法接受的敵意威脅，所以俄方近日提出的《美俄安全保障條約》、《俄國與北約成員國安全保障措施協議》就載明，北約不得在未事先取得俄國同意的前提下，繼續於前蘇聯國家進行軍事活動，也必須承諾不會納入前蘇聯國家成為北約會員。
雖然明知這些要求會讓北約大為光火，但蒲亭就是把價碼開的這麼高，守護國家安全和利益是紅線，必須寸步不讓，歐美同不同意，蒲亭心中都有一套劇本可走。
二、烏克蘭能撐多久
2014年克里米亞危機爆發時，曾有外媒專文分析指，烏克蘭有參與北約行動的經驗，但並不多，軍隊雖然進行了一定程度的改革，但不夠先進，許多裝備保養欠佳。幾年過去了，烏克蘭的軍事現代化又更上一層，雖然還是難以和俄國比肩，可俄軍要長驅直進也有難度；即使成功佔領烏克蘭，持續性衝突的代價高昂，俄軍又該如何善後？
以過去經驗來說，俄羅斯2008年出兵介入喬治亞的南奧塞提亞和阿布哈茲地區，以及2014年在克里米亞所做的，都有個重要因素，就是這些地方的親俄分子多，但以烏克蘭本土的人口來看，78%為本地人，其餘才是俄羅斯人、羅馬尼亞人、白俄羅斯人等，要達到全國性的戰爭規模並非易事。
綜合研判，俄羅斯應該是先以製造混亂和威懾為主，近期大規模在邊境集結軍隊，一方面是要恐嚇烏克蘭，動搖現有政權；同時也就白俄羅斯問題、炮製難民危機給歐洲添亂。不過，全面的軍事行動固然不是首要選項，但若烏克蘭執意加入北約，俄羅斯多的是手段來管管昔日小老弟，包含在烏克蘭東部的盧干斯克（Luhansk）和頓內次克（Donetsk）地區，煽動親俄分離主義者持續作亂。
三、北約歐盟 幫與不幫
看完前面，最重要的問題來了，若真的爆發衝突，無論是否能被定義為戰爭，國際社會又能幫多少忙呢？這件事首先會落在烏克蘭一直想加入的北約和歐盟頭上。
對西方陣營來說，烏克蘭是他們面對俄羅斯的第一道防線，放著不管，若日後俄國藉著烏克蘭威脅到歐洲安全，並損害自由、民主價值觀，並非西方陣營所樂見的；但尷尬的是，烏克蘭既非北約成員，也不是歐盟會員國，為了1個還不是自己人的國家和俄國打起來，似乎師出無名，何況俄國已經放話，不准烏克蘭加入北約。
此外，寒冬降臨，能源價格仍舊居高不下，對相當依賴俄國供應天然氣的歐洲，能談判的籌碼又少了1張。況且，由俄羅斯經波羅的海通到德國的天然氣管道「北溪2號」已經完工，雖然因美國施壓暫時未啟用，可一旦啟用，白俄羅斯、烏克蘭，波蘭等東歐國家，特別是烏克蘭，依靠現有管道獲得的過境費收入將會大減，重要性也會下降；無怪乎烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）會將北溪2號描述為「危險的地緣政治武器」，批評俄國將以此來打擊烏克蘭和東歐。
四、結語
筆者認為，倘若2國真的開戰，歐美固然不會無所作為，但手段的強度，除了須考量代價外，也可能讓事情越來越糟，直接出兵即屬於最強硬手段之一，歐美理應會盡力避免。美國總統拜登（Joe Biden）就說過，烏克蘭還不是北約會員國，所以美國沒有義務派兵協防；英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）也表示，若俄羅斯入侵烏克蘭，英國及其盟友「極不可能」出兵介入。
儘管烏克蘭頻頻對世界喊話，懇求支持，甚至有了大戰的預言，但若非利益真的重大、有切身安危、自身遭受攻擊，外國人民不太會支持政府，勞民傷財只為干涉他國事務。目前最有可能的還是，歐盟和美國會試著坐下來，好好跟俄國聊聊，必要時實施一些「制裁」，只是效果未必很好。
在這樣的前提下，第3次世界大戰的說法，可能有點言過其實了，但就如前面提到的，烏俄議題有其重要性，就算沒有到世界大戰的地步，一旦爆發較大規模的衝突，後續對地緣政治、能源價格、經濟動盪的影響，也是不能不關注的。