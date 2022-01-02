2021總回顧／11年等待與盼望　黃衫軍的金盃榮耀

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今年一月，領隊劉志威在開訓典禮上拋出一席話，「我們真的夠強嗎？如果要拿到總冠軍，我們要強到無人能敵，強到有創造一個王朝的實力跟準備。」黃衫軍在2021台灣大賽用一張橫掃統一獅的四連勝成績單，給開訓時劉志威的提問與期盼一個肯定答案。
林威助、彭政閔、林恩宇、陳江和、黃泰龍(原名黃仕豪)、陳智弘等當時還身披戰袍的三代象球員，褪下球衣前未能再奪一座總冠軍因而留下遺憾，在各自成為教頭執掌兵符，化身副領隊、農場主管、各部門教練後，落實農場養成，各司其職為後輩指點、鋪路，讓黃衫軍體系趨於完整，今年帶領四、五代小象拿下總冠軍榮耀，收穫這份遲來的美好。
除了原兄弟球員轉任教練之外，也要歸功投手教練佛斯特與2017年開始加入的王建民，佛斯特在調整、調度上有自己的一套，王建民帶回旅外多年的訓練系統與其相輔相成，讓傷癒強投、迷茫新秀、挫敗老將，大都尋回身手、展現身價，也培養出兄弟崛起的投手陣容。
除了近年被當成本土王牌的黃恩賜、東山再起的官大元，再次站上一軍的陳琥，單論台灣大賽黃衫軍的投手表現，聯手築起先發高牆的德保拉、呂彥青、鄭凱文、華德茲，捍衛牛棚防線的吳俊偉、蔡齊哲、李振昌，交織起兄弟防守密網，四戰只失7分，還有兩戰完封對手。
打擊端林智勝、張志豪連續兩年因傷出賽受限，造成攻擊火力受到影響，周思齊在台灣大賽展現老將價值，王威晨、詹子賢、許基宏、陳子豪扛起強攻火力，成為攻擊核心，岳家兄弟也不負教練期待，在一片不看好中繳出亮眼成績。
今年三月中華職棒在台南球場點燃戰火，中途歷經因本土疫情爆發而被迫停賽的兩個月，12月重回台南球場產出總冠軍，再到月中年度頒獎典禮結束，史上最長的漫漫球季才正式劃上句點，在特殊又艱難的一年拿下睽違已久的總冠軍，更凸顯珍貴不容易，除了教練團功不可沒，也是超過九個月，球員日復一日備戰、出賽、恢復之間的奮力和堅持。
「七年六亞」除了被敵隊球迷諷刺、訕笑，象迷也從學生等到事業有成，從單身盼到為人父母，在整整11年無法嚐到總冠軍滋味後，開始拿亞軍梗自嘲，嘲弄之中交雜著屢次期待落空的無奈和恨鐵不成鋼的心酸。
每年掉下落寞淚水，象迷今年總算喜極而泣，嚐到笑中帶淚的幸福滋味，百萬象迷在封王遊行和感謝祭擠爆台中街頭和南港中信園區，和球員們不約而同喊著二連霸，共同期盼睽違11年的總冠軍不僅是兄弟奪冠之路的終點，同樣是開創另一個黃金王朝的起點。