總預算有解！明退回委員會審查、1月28日前三讀通過

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柯建銘指出，並非公投贏了就逕付二讀，是有義務捍衛預算法案順利通過，11月23日費鴻泰拒絕朝野協商、11月29日拒審總預算，公投後又有幾個委員會召委是國民黨輪值，預算會來不及審查。
柯建銘說，過去大家都罵他沒有關係，今天要談正事，要談復議沒有問題，明天就到院會處理，並退回委員會審查，要把委員會讓出來沒有問題，但要在12月28日前審完；鑰匙在他也在大家手上，若同意明天院會就可以提復議。
國民黨立法院黨團總召費鴻泰說，國民黨停審總預算3周時間，是抗議行政院在公投違反行政中立，總統、副總統與行政院長坐專機宣傳公投，這樣預算怎麼審的下去。
費鴻泰說，他曾跟柯建銘交換意見，盼能交換委員會召委輪值來審預算，但遭柯建銘回絕，不過，明天民進黨團若願意提復議，將預算退回各委員審查，他以總召身分保證，8個委員會絕對保證這禮拜預算能送出委員會。
時代力量總召邱顯智則說，院長游錫堃召開朝野協商，就是希望各退一步，不破壞預算審查慣例，盼能訂出接下來預算審查時程，大家都代表選區民意，總預算都是人民血汗錢，大家工作繳稅，應該要認真實質進行審查。
民眾黨立委蔡壁如指出，每年預算都沒有按時出委員會，國家要正常化，要立法院做起。建議立法院長在審預算前，能把日程定期來，不然今年處理完，明年又會重演1次。若訂出時程後再有委員會超時，要提出逕付二讀她也支持。
協商結論除了明年1月28日前三讀外，還包括外交及國防、司法及法制、經濟委員會由民進黨召委禮讓國民黨召委輪值排案。財政委員會爾後研擬年度中央政府總預算案審查日程時，台灣民眾黨建請先進行相關協商，納入審查日程草案，以確定其合理時程。