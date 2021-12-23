李靚蕾心累嘆：很難活著走到今天 向無辜受害藝人道歉
王力宏跟李靚蕾婚變延燒，今（23日）李靚蕾發文表示，事情將告一段落，也對被無辜受牽連的人道歉，「其實要不是我有三個孩子，面對這樣令人無助又心碎的事情，真的很難活著走到今天。」而受「王李婚變」牽連的人，除了李靚蕾公開撇除關係的陳建州與范瑋琪，陳子鴻、徐若瑄也被網友出征，小S、林俊傑也飽受網友騷擾，連追蹤對象都被放大檢視。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-12-23 17:35:14
李靚蕾透露，是為了3個孩子，才不惜一切代價對簿公堂，但事到如今，仍未收到當事人一句真誠的道歉，她認為道歉非常重要，不過已對王力宏毫無怨言，最終還是祝福他，並嚴正否認自己討錢，所以不會收下前夫贈與的吾疆豪宅。
李靚蕾文末表示：「對於無辜被牽扯進來的人，很抱歉。對於這次事件的相關人，無論是誰都已經為此事付出很多的代價，希望從今天開始，我們大家都回歸平靜的生活，各自安好，不要再有任何網路上的謾罵或霸凌事件發生。媒體朋友們和網友們都辛苦了，打擾你們生活也很抱歉。這件事情希望到這裡就吿一段落，願我們都能撫平內心的傷痛，歲月靜好，成為我們希望看到的改變。」
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