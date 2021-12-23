大港吃鍋獎落誰家？　港都鍋王即將出爐

高雄市政府觀光局舉辦「2021大港吃鍋」，經過網路票後、鍋物達人試吃，最後由專業評審團進入最終逐家品嚐評分，將於明(24)日發布「共鍋組」、「個人組」的特優、佳作及入圍賞等獎項，並由知名美食家胡天蘭老師親自揭曉。
記者陳美嘉／高雄報導
2021-12-23 17:53:29
評審長美食家胡天蘭老師表示，來到熱情的高雄，一定要圍爐吃鍋，美濃白玉蘿蔔、甲仙芋頭及永安龍膽石斑等高雄在地食材，可在這次大港吃鍋許多參賽店家品嚐的到，能夠享受這些美味，真的是人生至樂。
「2021大港吃鍋」特別邀請榮獲2020-2021台中米其林餐盤-富彩軒私房粵菜創辦人胡佳曙擔任評審，他表示，各式鍋物樣貌匯聚於高雄，不論是台式、日式、廣式等，其多樣性之廣、風味之佳，新舊交融，讓人驚艷再三。
評審之一的「Evan夢遊世界」美食旅遊部落客劉玧希說，透過這次評比發現高雄許多美味且有深度的鍋物店，店家無論是在食材還是環境等等，都相當用心，甚至許多店家使用高雄在地食材烹飪，可在享受美食的同時，也推廣高雄在地食材的美好。
觀光局進一步說明，明(24)日將公布「個人鍋組」、「共鍋組」高雄鍋物大王各1間，並頒發特優、佳作及入圍賞等獎項，希望獲獎的鍋物店家能登上米其林評鑑相關獎項的榮耀，期待用高雄強大的「食」力，吸引更多喜愛美食的民眾來高雄旅遊觀光。更多最新資訊請至活動官網或高雄旅遊網查詢。