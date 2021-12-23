大新竹引討論　正國會籲平權縣市、修財政收支劃分法

關於近期諸多縣市整併與升格議題的討論，民進黨正國會發出聲明表示，目的都是為改善現行體制不盡完善之處。而在推動整併升格以強化縣市和國家競爭力外，國人亦關注到均衡國土發展與縣市平權的重要性，也皆認同不應在改制過程中讓任何國人成為二等國民。
記者黃宣尹／台北報導
2021-12-23 19:25:05
聲明認為，推動縣市整併以提升台灣整體競爭力的同時，必須達到「均衡國土」、「強化治理」、「深根民主」與「平權縣市」等有利於「台灣國家正常化」之目標。而蔡英文總統亦明確表示，縣市合併須考量到核心城市的量能、條件成熟及民意共識，而財源部份則應兼顧縣市平權。以此，此次『地方制度法』修正案的提出，將會是推動系列改革與討論的重要起點，聲明予以支持的同時，亦提出下列三項主張。
一、 兩年內應完成『行政區域劃分法』與『財政收支劃分法』的修法工作，以滿足縣市整併升格的需求。
二、為避免前述修法過程尚未完備之下所推動的縣市整併升格，造成「窮縣越窮、富都越富」之後果，應訂定「日出條款」。
三、 除上述兩項修法外，還應討論包括：「國土整體規劃」、「中央與地方關係」、「行政與立法關係」以及「地方選制改革」等四大層面的體制革新議題。
聲明強調，為加速上述三項主張之推動，正國會將舉辦「縣市整併升格的機會與挑戰」系列論壇。三場論壇的主題分別為：「地方選舉制度的精進化」、「財政收支劃分的合理化」與「國土均衡發展的具象化」。期望透過彙整專家學者與公民團體的意見，讓縣市整併與升格的工作更為順暢合理，以帶動未來台灣整體的向上提升。