內幕／《地制法》修法惹議　蔡英文出手消雜音

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《NOWnews今日新聞》追查，一名派系立委表示，大家當然有共識要往縣市合併的方向走，不過，其實當天高層原本沒有明確提出推動竹竹合併升格的期程，「國土規劃是這樣半推半就的嗎？不用更審慎考量整體規劃嗎？」唯有蔡英文明確表態，且有明確配套措施，大家才有立場全力促成。
另名派系成員也透露，蔡英文19日邀集黨政要角於官邸共商國政，主要就是談及新竹縣市合併議題，除了柯建銘與民進黨立委陳明文有對此多所討論外，蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌都沒有明確說法。
一名未連署提案的立委則說，拒簽的立委在確保有配套的狀況下，才有可能簽署，否則如果傷及2022選情，實在是得不償失。
就在黨內傳出雜音的時候，蔡英文親自出手，在22日的民進黨中常會上，呼籲黨籍立委應贊同《地制法》修法，也承諾除了新竹外，其他地區皆可討論，才讓此事暫告一段落。據了解，當天中常會結束後，許多與會人士排隊等著要見蔡英文，蔡也一一溝通，才安撫大家情緒。
一名立委就透露，中常會後，他向蔡英文解釋原先為什麼沒有簽署提案，只要有配套措施，他相當樂意接受，蔡英文對此也表示諒解。
該立委說，英系、正國會等成員陸續撤簽絕對其來有自，其實只要15人連署就可以成案，即使撤簽還是有多數綠委簽署，其實不影響成案，只是有些太倉促的議題確實需要更多討論才能背書。
一名未連署的立委表示，總統同意，那代表會有相關的配套，其他縣市也有討論空間的話，那就不會讓人有相對剝奪感或覺得不公平。
該立委也說，現在新竹縣市合併是否會造成對民進黨的傷害，反傷及2022其他縣市的選情，當然有風險，但既然總統表態，自己身為執政團隊一員，也願意背書。