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內幕／《地制法》修法惹議　蔡英文出手消雜音

▲《地制法》修法惹議，總統蔡英文呼籲黨內應贊同修法，才弭平派系雜音。（圖／總統府提供）
▲《地制法》修法惹議，總統蔡英文呼籲黨內應贊同修法，才弭平派系雜音。（圖／總統府提供）

記者黃宣尹／台北報導

2021-12-23 20:23:12

挾帶著擋下四大公投的氣勢，民進黨近日拋出新竹縣市合併的議題，引發廣大討論。不過連日以來，黨內仍是雜音連連，在面對立院黨團總召柯建銘所推動的《地方制度法》修法，一度有多位非新蘇系的綠委並未加入連署、甚至撤簽。後來，兼任民進黨主席的蔡英文總統親自出手，在中常會一聲令下，呼籲黨內應贊同修法，才弭平派系雜音。

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由柯建銘提出的《地制法》修正草案，有近50個綠營立委連署，不過檢視提案上的連署名單可發現，沒有連署或撤簽的立委，其派系以英系與正國會為主。這也讓外界好奇，蔡總統19日邀集層峰人士和派系要角，於官邸商討縣市合併議題，會後總統府發出新聞稿表示與會者對新竹合併有高度共識，然而，後來為何又有派系有意見？

《NOWnews今日新聞》追查，一名派系立委表示，大家當然有共識要往縣市合併的方向走，不過，其實當天高層原本沒有明確提出推動竹竹合併升格的期程，「國土規劃是這樣半推半就的嗎？不用更審慎考量整體規劃嗎？」唯有蔡英文明確表態，且有明確配套措施，大家才有立場全力促成。

另名派系成員也透露，蔡英文19日邀集黨政要角於官邸共商國政，主要就是談及新竹縣市合併議題，除了柯建銘與民進黨立委陳明文有對此多所討論外，蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌都沒有明確說法。

一名未連署提案的立委則說，拒簽的立委在確保有配套的狀況下，才有可能簽署，否則如果傷及2022選情，實在是得不償失。

就在黨內傳出雜音的時候，蔡英文親自出手，在22日的民進黨中常會上，呼籲黨籍立委應贊同《地制法》修法，也承諾除了新竹外，其他地區皆可討論，才讓此事暫告一段落。據了解，當天中常會結束後，許多與會人士排隊等著要見蔡英文，蔡也一一溝通，才安撫大家情緒。

一名立委就透露，中常會後，他向蔡英文解釋原先為什麼沒有簽署提案，只要有配套措施，他相當樂意接受，蔡英文對此也表示諒解。

該立委說，英系、正國會等成員陸續撤簽絕對其來有自，其實只要15人連署就可以成案，即使撤簽還是有多數綠委簽署，其實不影響成案，只是有些太倉促的議題確實需要更多討論才能背書。

一名未連署的立委表示，總統同意，那代表會有相關的配套，其他縣市也有討論空間的話，那就不會讓人有相對剝奪感或覺得不公平。

該立委也說，現在新竹縣市合併是否會造成對民進黨的傷害，反傷及2022其他縣市的選情，當然有風險，但既然總統表態，自己身為執政團隊一員，也願意背書。

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民進黨擬修改《地制法》，若修法成功，最快在2022年新竹縣、市就能合併升格為直轄市，您贊成嗎？

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