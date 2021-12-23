喊話彈頭沒資格批評黑人 李妍瑾：你有沒有強壓過我？
王力宏和李靚蕾離婚撕破臉，不段牽扯出案外案，先是彈頭不滿「天王好友專業戶」黑人沒有第一時間出來力挺王力宏，導致2人透過臉書隔空交火外，連女星李妍瑾都跳出來嗆聲彈頭：「你有資格批評黑人哥嗎？我真懶的說演藝圈男性的渣。」隨後又補充：「你真的一點都沒變耶，板上酸我立馬打給我股東說要跟我談要私了！」語出驚人。
記者臺孝婷/綜合報導
2021-12-23 21:42:46
李妍瑾表示自己跟黑人不熟，「但每次見到他都很客氣，比起你對女性的說話方式差遠了，你曾對我說過什麼，我沒有截圖，但聽到的人是挺多的。」還直接標籤彈頭臉書，對此彈頭也在發文下面留言：「哈哈哈，對不起，我當時妹太多了，來不及吃，不要弄了，我深深的道歉，你的黑人哥。」李妍瑾則回嗆：「我也說我跟黑人哥不熟，你自己做過什麼當時怎麼利用媒體損我的你自己心知肚明。」
彈頭則是意有所指在私人臉書上說：「再講最後一次不要嗆我喔，我不是圈內人我現在務農...種水果..再來一次，你盡力試試.....對不起....我已把善良給妳....妳不知道為什麼要來嗆我，但不要過頭了。」李妍瑾見狀後再度發文：「你真的一點都沒變耶，板上酸我立馬打給我股東說要跟我談要私了！你說高攀不上我，你有沒有強壓過我？出來發誓啊，還是你忘了？要我幫你回憶嗎？」雙方一來一往讓網友看傻眼。