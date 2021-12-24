2021年度神曲出爐！連續「霸榜」 64 天：插播這首就對了
目前在台灣市佔率超過60%的KKBOX，公開2021年度收聽大數據，今年熱門戲劇及電影牽動用戶聽歌行為，影視歌曲在華語年度榜單的席次較去年多2成，茄子蛋為國片《當男人戀愛時》打造的主題曲〈愛情你比我想的閣較偉大〉，連續霸榜 64 天。Spotify也揭曉 2021年度排行榜，同樣觀察到影視主題曲成為今年大熱門，在台灣前5大收聽歌曲排行中，高達4首是影劇主題曲，冠軍是盧廣仲〈刻在我心底的名字〉。
記者黃韻文/綜合報導
2021-12-24 07:30:00
KKBOX公布華語年度累積榜，以用戶全年累積聆聽量為指標，茄子蛋為電影《當男人戀愛時》打造的〈愛情你比我想的閣較偉大〉，勇奪冠軍寶座長達整整2個月，同時也是華語、台語年度雙料冠軍；剛拿下金馬 58 最佳原創電影歌曲的艾怡良，為電影《我沒談的那場戀愛》打造的主題曲〈我這個人〉也入榜；《她們創業的那些鳥事》片尾曲〈想啊,想著你〉，以及告五人的插曲〈在這座城市遺失了你〉，雙雙衝進榜單。
而近期韋禮安為電影《月老》創作演唱的主題曲〈如果可以〉，及五月天阿信為《華燈初上》重新詮釋經典歌曲〈月亮代表我的心〉，在電影、戲劇口碑爆棚後，歌曲也衝進新歌日榜、週榜排行冠軍，雙雙稱霸華語新歌排行榜數週。
Spotify日前也正式公開2021 年度回顧，在台灣最多收聽次數歌曲前五名中，有四首都是影劇主題曲。包含盧廣仲的〈刻在我心底的名字〉， 茄子蛋的〈愛情你比我想的閣較偉大〉，告五人的〈在這座城市遺失了你〉，以及八三夭的〈想見你想見你想見你〉。